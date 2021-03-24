Правила

Как россиянину получить страховые выплаты от белоруса по "Зеленой карте"?

"Мой отец в Москве попал в аварию. Виновником стал белорус, у которого была оформлена "Зеленая карта". Папа в возрасте, волнуется, как теперь получить страховое возмещение от водителя, который после оформления ДТП уехал из России? Игнат О.".

Волноваться не стоит. Если виновником ДТП признан белорус и у него была оформлена "Зеленая карта", то для получения страхового возмещения вашему папе необходимо обратиться в Российский Союз Автостраховщиков. Эта организация выполняет функции Национального бюро "Зеленой карты" в России. Надо позвонить по телефону +7 (495) 641 27 87 и сообщить оператору call-центра РСА всю информацию о ДТП и реквизиты имеющихся по происшествию документов. В том числе данные "Зеленой карты" виновника аварии и документов из ГИБДД. Также необходимо будет сообщить свой контактный телефон.

В РСА вашему страховому случаю будет присвоен идентификационный номер. В течение двух дней оператор call-центра "Зеленая карта" перезвонит вашему папе и сообщит номер, под которым зарегистрировано происшествие. Также он сообщит контакты ближайшего филиала российской страховой компании, которая в качестве представителя российского бюро (агента) или иностранного страховщика (корреспондента) будет урегулировать ваш убыток.

Урегулирование требований осуществляется в полном соответствии с российским законодательством. По общему правилу срок составляет 20 календарных дней со дня подачи полного пакета документов за исключением нерабочих праздничных дней, а в случае проведения восстановительного ремонта направление на ремонт должно быть выдано не позднее 30 календарных дней за исключением нерабочих праздничных дней. Данные сроки могут быть продлены до момента получения представителем по урегулированию информации от иностранного бюро "Зеленая карта" о действительности "Зеленой карты", предъявленной виновником, но не более чем на 2 месяца с даты подачи заявления о страховой выплате (при условии, что подан полный пакет документов). Это связано с тем, что в силу правил системы "Зеленая карта" выплата может быть произведена только по действительному договору "Зеленая карта".

Право

Может ли белоруска получить алименты с бывшего мужа, переехавшего в Россию?

"Мой бывший муж уже больше года назад уехал в Россию. Я знаю, что он там работает, но алименты ребенку платить перестал. Могу ли я, будучи в Беларуси, получать с его доходов в России алименты? Валентина С.".

Да, вы можете получать алименты со всех доходов вашего бывшего мужа независимо от того, проживает он в Беларуси или в России.

Между нашими странами заключено Соглашение, согласно которому Россия и Беларусь обоюдно признают судебные решения по делам, связанным с алиментами, и обеспечивают их исполнение вне зависимости от того, на чьей территории выдан исполнительный лист. Причем такие документы в дополнительной легализации не нуждаются. Таким образом, алименты с белорусского гражданина, работающего в России, и с его доходов, полученных на территории РФ, удерживаются в том же порядке, что и с российских граждан.

Вам в целях исполнения решения белорусского суда о получении алиментов с вашего бывшего мужа, который проживает или находится в России, необходимо обратиться в территориальные органы принудительного исполнения. Речь идет об управлениях принудительного исполнения главных управлений юстиции облисполкомов и Минского горисполкома. Необходимо будет написать заявление и предоставить определенный пакет документов. Уполномоченный орган сам направит пакет документов в Россию.

Таможня

Как белорусу вывезти ордена и медали из России?

"После смерти моего отца, он жил в России, остались его боевые ордена и медали. Я сам белорус, а моя сестра сейчас проживает в Польше. Мы договорились, что часть наград я возьму себе, а часть привезу ей. Как мне вывезти награды из России? Дмитрий Е.".

Порядок вывоза госнаград регулируется Положением о наградах РФ (утвержден Указом президента РФ N 1099 от 07.09.2010), таможенным законодательством, а также Решением Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 года N 30 "О мерах нетарифного регулирования".

Наследники, выезжающие из России за границу на ПМЖ, имеют право вывозить госнаграды по предъявлению соответствующих документов. У вас должно быть свидетельство о смерти отца, документы, подтверждающие родство наследников с награжденным. В вашем случае это свидетельство о рождении.

Также у вас должны быть документы на награды: удостоверения к наградам, орденские книжки, архивные справки о награждении. Предметы фалеристики: ордена, медали, а также памятные и наградные знаки, настольные медали и печати, значки, жетоны, созданные более 50 лет назад, относятся к культурным ценностям.

Вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа). В России разрешительный документ выдается Министерством культуры. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС культурные ценности при вывозе с таможенной территории ЕАЭС подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.