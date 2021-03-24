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24.03.2021 15:24
Рубрика: Общество

Как в этом году присоединиться к "Часу Земли"

Текст: Ирина Огилько

В этом году присоединиться к акции "Час Земли" можно разместив официальный ролик акции, созданный Всемирным фондом охраны дикой природы. Об этом сообщили на совместной пресс-конференции руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский и директор WWF России Дмитрий Горшков.

Абрамченко поддержала идеи экологического просвещения

Как рассказали спикеры, в этом году впервые к акции можно присоединиться не только выключив на час свет в квартире или в офисе, но и разместив официальный ролик акции, представленный на портале 60.wwf.ru. Как напомнил Антон Кульбачевский, основная идея акции - это привлечь внимание жителей земли к экологии, экологическому образу жизни. "Количество сэкономленной электроэнергии неважно, важен сам факт оказания помощи нашей планете, это касается экономии водных и энергоресурсов, переход на раздельный сбор мусора и другое, - говорит Кульбачевский. - В преддверии акции в столице открылись мастер-классы, викторины в онлайн- и офлайн-форматах. Реклама акции в течении субботы пройдет на зданиях-книжках на Новом Арбате.

В этом году темой акции стал девиз #откройся, посвящен он открытости экологической информации и ее доступности для населения. Горшков предложил создать единый информационный канал об экологической ситуации в стране, на который информацию о состоянии воздуха, качестве воды и других показателях предоставляли бы не только государственные структуры, но и бизнес. В свою очередь Кульбачевский отметил, что в столице еще в 2007 году была создана структура Мосэкомониторинг, отслеживающая экологическую ситуацию в городе. По словам Кульбачевского, сейчас информированность жителей об экологической ситуации в городе так же доступна, как для жителя Лондона, Парижа или Нью-Йорка. "Мы и дальше будет развивать и расширять сеть экологического мониторинга, и готовы делиться информацией и нашими наработками с другими субъектами федерации", - сказал он.

Дмитрий Горшков напомнил, что в этом году, как и ,в предыдущие годы будет выбрана столица акции, ей станет населенный пункт наиболее активно поддерживающий акцию. Для такой поддержки необходимо жителю региона зайти на сайт акции и отметить свое местоположение на карте страны. Тот пункт, где большее число жителей оставит отметки, станет победителем. Он напомнил, что в прошлом году столицей "Часа Земли" стал город Липецк, а в тройку лидеров вошли Сургут и Кемерово.

Напомним, что акция "Час Земли" пройдет в столице с 20.30 до 21.30. На этот час нужно будет выключить электроэнергию. Отметим, что в столице также отключить планируют архитектурно-художественную подсветку на более чем 2 тысячах зданий.

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