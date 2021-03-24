Канцлер Австрии: неравномерное распределение вакцины чревато расколом Европы

По мнению канцлера Австрии Себастьяна Курца, непропорциональное распределение вакцины от коронавируса между странами Евросоюза может расколоть Европу. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt.

В частности, Курц отметил, что "мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы разрыв в Евросоюзе с точки зрения охвата населения вакцинацией все больше увеличивался и мы, таким образом, создавали страны - члены ЕС "второго сорта".

Доставка вакцин в настоящее время, по его словам, проходит в страны ЕС не одновременно и не пропорционально численности населения, о чем была договоренность ранее, а согласно заказанному количеству. Из-за этого одни страны смогут достичь коллективного иммунитета в конце мая, а другие - не раньше осени или даже конца года.

Австрийский канцлер назвал это "в высшей степени политическим вопросом" и намерен поднять его на онлайн-саммите Евросоюза, который пройдет 25-26 марта. Саммит, на котором главным вопросом станет справедливое распределение вакцин, проводится по требованию Австрии, Болгарии, Латвии, Словении и Чехии. Также есть требование к руководству ЕС создать механизм для распределения вакцин пропорционально численности населения.

Курц полагает, что в рамках управляющего совета Евросоюза могли быть заключены тайные соглашения между фармкомпаниями и чиновниками о приоритетном распределении препаратов.