Польский историк обнаружил карту Восточной Пруссии XVI века

Польский историк Роберт Климек обнаружил ранее неизвестную карту XVI века с изображением водного пути с Рын через Мазурские озера до границы Тевтонского ордена.

"Эта карта не была до сих пор известна в научном мире. Похоже, что это самая древняя и подробная карта области сегодняшних Мазур", - сообщил изданию РАР доктор исторических наук.

Исследователь предполагает, что артефакт был изготовлен не позднее 1525 года. Так как на карту не нанесены городища Сланцы и Имонек, основанные в 1555 и 1557 годах.

Зато в документе подробно обозначены водные пути торговцев, мосты и переправы.