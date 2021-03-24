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24.03.2021 09:43
Рубрика: Общество

Польский историк обнаружил карту Восточной Пруссии XVI века

Текст: Николай Грищенко

Польский историк Роберт Климек обнаружил ранее неизвестную карту XVI века с изображением водного пути с Рын через Мазурские озера до границы Тевтонского ордена.

Фото: Emmanuel Ferber, Inrap
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"Эта карта не была до сих пор известна в научном мире. Похоже, что это самая древняя и подробная карта области сегодняшних Мазур", - сообщил изданию РАР доктор исторических наук.

Исследователь предполагает, что артефакт был изготовлен не позднее 1525 года. Так как на карту не нанесены городища Сланцы и Имонек, основанные в 1555 и 1557 годах.

Зато в документе подробно обозначены водные пути торговцев, мосты и переправы.

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