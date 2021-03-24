Кешбэк могут распространить на путевки в детские лагеря

"Единая Россия" предлагает распространить туристический кешбэк на путевки в детские лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Родители, воспользовавшись такой программой, смогут устроить детям отдых после долгого нахождения дома из-за пандемии, объяснили инициаторы. Это стало бы хорошей финансовой поддержкой для семей, считает первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. По ее словам, не в каждом регионе реально предусмотреть скидки на путевки самостоятельно, поэтому лучше заняться этим на федеральном уровне.

"Такая мера также поддержит спрос на путевки и поможет восстановиться организаторам детского отдыха, дав им определенную гарантию заполняемости", - отметила депутат.

Сферу детского отдыха также предложено включить в число пострадавших от пандемии отраслей. В ЕР считают, что это позволит оздоровительным организациям получить поддержку от государства.

Еще одно предложение партии на эту тему - разработать программу реконструкции детских лагерей. Документ должен заработать уже в этот году и действовать пять лет. Как объяснил заместитель секретаря генсовета "Единой России", глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, лагеря во многих регионах пришли в полную негодность, и денег у муниципалитетов на их ремонт не хватает.

Средства на эти цели "единороссы" предлагают выделить из федерального бюджета на условиях софинансирования регионом.