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24.03.2021 10:52
Рубрика: Власть

Кешбэк могут распространить на путевки в детские лагеря

Текст: Татьяна Замахина
"Единая Россия" предлагает распространить туристический кешбэк на путевки в детские лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Родители, воспользовавшись такой программой, смогут устроить детям отдых после долгого нахождения дома из-за пандемии, объяснили инициаторы. Это стало бы хорошей финансовой поддержкой для семей, считает первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. По ее словам, не в каждом регионе реально предусмотреть скидки на путевки самостоятельно, поэтому лучше заняться этим на федеральном уровне.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Такая мера также поддержит спрос на путевки и поможет восстановиться организаторам детского отдыха, дав им определенную гарантию заполняемости", - отметила депутат.

Сферу детского отдыха также предложено включить в число пострадавших от пандемии отраслей. В ЕР считают, что это позволит оздоровительным организациям получить поддержку от государства.

Еще одно предложение партии на эту тему - разработать программу реконструкции детских лагерей. Документ должен заработать уже в этот году и действовать пять лет. Как объяснил заместитель секретаря генсовета "Единой России", глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, лагеря во многих регионах пришли в полную негодность, и денег у муниципалитетов на их ремонт не хватает.

Средства на эти цели "единороссы" предлагают выделить из федерального бюджета на условиях софинансирования регионом.

Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Власть Работа власти Экономика Туризм Общество Семья и дети Партии "Единая Россия" Отдых детей в летних лагерях Развитие туризма в России

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