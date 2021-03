Ученые впервые научно объяснили, когда чашка кофе помогает сжигать жир

Исследование ученых из отдела физиологии Университета Гранады показало, что употребление кофе за полчаса до физических упражнений существенно увеличивает скорость сжигания жира. Выводы исследователей опубликованы в Журнале Международного общества спортивного питания (Journal of the International Society of Sports Nutrition).

Кофеин давно считается одной из эффективных добавок для улучшения спортивных результатов. Однако, как рассказал ведущий автор исследования физиолог Франсиско Хосе Амаро-Гахете, научных доказательств полезных свойств природного алколоида не было.

В проведенном исследовании приняли участие мужчины с примерно равным индексом массы тела, средний возраст которых составляет 32 года. Они прошли четыре теста с физической нагрузкой с интервалом в семь дней. Каждый из них в дни испытаний принимал растворенные в 250 мг воды 3мг\кг кофеина или плацебо в 8:00 и 17:00. При этом строго выдерживались стандарты по времени с момента последнего приема пищи, выполнения физических упражнений или потребления стимулирующих веществ.

- Результаты показали, что употребление кофеина за 30 минут до выполнения аэробной нагрузки увеличивает максимальное окисление жиров. Кроме того, было подтверждено существование суточных вариаций окисления жиров во время упражнений, причем значения были выше днем, чем утром, при равных часах голодания, - заявил ученый.

Так, по сравнению с плацебо кофеин увеличивал среднее значение скорости окисления жиров на 10,7 процента в утренние часы и на 29 процентов - в вечерние. Сочетание интенсивных физических упражнений с кофе усиливало сжигание жира на 11,1-13,1 процента.

По словам авторов работы, полученные данные демонстрируют, что кофеин и выполнение физических упражнений умеренной интенсивности во второй половине дня обеспечивают оптимальный сценарий для людей, стремящихся сбросить лишние килограммы с помощью занятий спортом. Однако, подчеркивают, авторы работы, во избежание неприятных неожиданностей со здоровьем, нужно проконсультироваться с врачом.