Новости

Германия призвала закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне 22:13
Скончался еще один пострадавший при взрыве дома в Химках 22:06
Финляндия ограничит на 21 день передвижение граждан в Хельсинки и Турку 22:05
Мальта - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 22:00
На Украине провизор аптеки умер после прививки AstraZeneca 21:44
Шойгу вручил премию Минобороны РФ артисту Безрукову 21:24
Количество вылечившихся от коронавируса военнослужащих превысило 32 тысячи 21:03
YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со "скопинским маньяком" 20:51
Берлускони выписали из больницы 20:50
В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции 20:39
В Сербии осквернили памятник советским солдатам 20:24
Нефть Brent дорожает почти на 6% 20:17
"Металлург" разгромил "Авангард" и сравнял счет в серии 19:50
Избивший в Капотне годовалую падчерицу отчим получил 7,5 лет колонии 19:34
Мишустин провел переговоры с президентом Республики Кипр 19:24
В Суэцком канале может возникнуть "пробка" из 250 судов 19:22
Эксперимент по электронному кадровому документообороту продлен 19:17
В бундестаге предложили поднять вопрос о вотуме доверия правительству Меркель 19:05
Портал госуслуг будет оповещать пользователя о назначении гендиректором 18:57
Песков заявил об ответных мерах на санкции Канады 18:56
Молчание Сеула и Вашингтона по поводу северокорейских запусков вызвало вопросы 18:50
Сергей Шойгу встретился с разработчиком виртуального оружия 18:38
Министры иностранных дел РФ и Южной Кореи провели переговоры в Сеуле 18:33
Депутаты МГД направят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов 18:32
Правительство РФ примет участие в акции "Час Земли" 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 21:07
Рубрика: Власть

Берут на испуг

Депутаты предлагают сажать тех, кто кулаками выбивает долги
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
Группа депутатов внесла в Госдуму важный для очень многих законопроект. Он предусматривает уголовную ответственность коллекторов за незаконные действия при истребовании долгов с граждан.
Коллекторам, перед тем как угрожать насилием должникам, придется очень крепко подумать. Фото: Александр Корольков/РГ Коллекторам, перед тем как угрожать насилием должникам, придется очень крепко подумать. Фото: Александр Корольков/РГ
Коллекторам, перед тем как угрожать насилием должникам, придется очень крепко подумать. Фото: Александр Корольков/РГ

По предложению законодателей, за угрозы и насилие коллектору будет грозить в лучшем случае штраф до полумиллиона рублей. В худшем - до пяти лет тюрьмы. Если же к человеку явились несколько коллекторов или же пришел один, но с "группой поддержки", то в места лишения свободы можно отъехать лет на 12.

Документ крайне актуальный. Недавно суд в Челябинской области вынес приговор одному такому коллектору. Его обвинили в доведении до самоубийства пожилого мужчины. И таких примеров встречается немало в каждом регионе страны.

В новом законопроекте речь идет о насилии или угрозе его применения, об уничтожении или повреждении имущества должников или такой угрозе, а еще - о распространении лжи, оскорбляющей задолжавшего человека.

"Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают вплоть до физической расправы не только самим должникам, но и их родным и близким. При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно", - объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ позволит выделить отдельный состав преступления - незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности граждан.

Фото: Сергей Михеев/РГ
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам

Закон, в котором для коллекторов были очерчены рамки дозволенного, был принят в 2016 году. Время показало, что он не учел всех возможных вариантов поведения коллекторов. И карает не строго. А это начинает становиться опасным - долги из-за пандемии растут.

Так, в прошлом году просроченная задолженность россиян перед банками и микрофинансовыми организациями составила 935 миллиардов рублей. Это большая цифра, так как годом ранее долгов было меньше - 786 миллиардов.

Коллекторы прекрасно знают, что по закону не могут угрожать должнику, не могут наносить ущерб его имуществу, им запрещено оказывать психологическое давление на граждан. Также в законе написано, что коллектор не имеет права обманывать должника, говоря о размере долга, врать о передаче дела в суд . И ему категорически запрещено размещать сведения о должнике и его долге в открытом доступе. Но все эти пункты регулярно нарушаются.

Вряд ли граждане знают, что по закону, если коллектор желает прийти домой к должнику, он может это делать не чаще раза в неделю. А звонить - только два раза в неделю.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На смену нелегальным коллекторам стали приходить юридические фирмы

Трудности в жизни коллекторы создают даже тем, кто лишь живет рядом с должником. Закон дал коллекторам право связываться с "третьими лицами" - родственниками, соседями, сослуживцами. Поэтому коллекторы срывают работу школ и больниц, где трудится должник. При этом коллекторы в курсе, что по тому же закону общение с "третьими лицами" возможно лишь при соблюдении двух железных правил. У коллекторов должно быть согласие должника на работу с "третьими лицами". И эти лица не должны возражать против общения с коллекторами.

И еще из особенностей закона, о котором никогда не рассказывают коллекторы: работу с имуществом должника проводят только судебные приставы. У коллекторов таких полномочий никогда не было.

Власть Право Финансовое право Долги и коллекторы Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции
В Минобороны подготовили новый приказ о рассекречивании архивов войны
Анна Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ
В Минэнерго рассказали, как будет формироваться цена на электроэнергию
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода