По предложению законодателей, за угрозы и насилие коллектору будет грозить в лучшем случае штраф до полумиллиона рублей. В худшем - до пяти лет тюрьмы. Если же к человеку явились несколько коллекторов или же пришел один, но с "группой поддержки", то в места лишения свободы можно отъехать лет на 12.

Документ крайне актуальный. Недавно суд в Челябинской области вынес приговор одному такому коллектору. Его обвинили в доведении до самоубийства пожилого мужчины. И таких примеров встречается немало в каждом регионе страны.

В новом законопроекте речь идет о насилии или угрозе его применения, об уничтожении или повреждении имущества должников или такой угрозе, а еще - о распространении лжи, оскорбляющей задолжавшего человека.

"Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают вплоть до физической расправы не только самим должникам, но и их родным и близким. При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно", - объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ позволит выделить отдельный состав преступления - незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности граждан.

Закон, в котором для коллекторов были очерчены рамки дозволенного, был принят в 2016 году. Время показало, что он не учел всех возможных вариантов поведения коллекторов. И карает не строго. А это начинает становиться опасным - долги из-за пандемии растут.

Так, в прошлом году просроченная задолженность россиян перед банками и микрофинансовыми организациями составила 935 миллиардов рублей. Это большая цифра, так как годом ранее долгов было меньше - 786 миллиардов.

Коллекторы прекрасно знают, что по закону не могут угрожать должнику, не могут наносить ущерб его имуществу, им запрещено оказывать психологическое давление на граждан. Также в законе написано, что коллектор не имеет права обманывать должника, говоря о размере долга, врать о передаче дела в суд . И ему категорически запрещено размещать сведения о должнике и его долге в открытом доступе. Но все эти пункты регулярно нарушаются.

Вряд ли граждане знают, что по закону, если коллектор желает прийти домой к должнику, он может это делать не чаще раза в неделю. А звонить - только два раза в неделю.

Трудности в жизни коллекторы создают даже тем, кто лишь живет рядом с должником. Закон дал коллекторам право связываться с "третьими лицами" - родственниками, соседями, сослуживцами. Поэтому коллекторы срывают работу школ и больниц, где трудится должник. При этом коллекторы в курсе, что по тому же закону общение с "третьими лицами" возможно лишь при соблюдении двух железных правил. У коллекторов должно быть согласие должника на работу с "третьими лицами". И эти лица не должны возражать против общения с коллекторами.

И еще из особенностей закона, о котором никогда не рассказывают коллекторы: работу с имуществом должника проводят только судебные приставы. У коллекторов таких полномочий никогда не было.