Котенок по имени Гав полетит на МКС

Котенок по имени Гав отправится в космос на корабле "Союз МС-18". Игрушку - персонажа из мультфильма возьмут на борт в качестве индикатора невесомости. Об этом рассказал на предполетной онлайн-конференции в ТАСС командир корабля Олег Новицкий.

Любимого многими анимационного героя выбрали потому, что в этом году исполняется 45 лет с момента выхода мультфильма "Котенок по имени Гав". Кроме того, "он добрый, веселый", добавил космонавт. И даже, по словам Новицкого, придумали легенду: "собачка ожидает котенка дома, щенок останется у дочки, а котенок полетит с нами на МКС".