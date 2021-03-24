Кравцов: В школьные учебники добавили тему семьеведения

Тема семьеведения появилась в новых учебниках по обществознанию в России. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

"Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса воспитания вообще. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания", - сказал Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что обучение семейным ценностям может войти модулями в образовательные программы школ, лицеев, гимназий в ближайшем будущем. По ее словам, это необходимо для комплексного улучшения положения семей.