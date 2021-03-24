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24.03.2021 11:06
Рубрика: Общество

Кравцов: В школьные учебники добавили тему семьеведения

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Тема семьеведения появилась в новых учебниках по обществознанию в России. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Фото: Пресс-служба Минпросвещения
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"Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса воспитания вообще. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания", - сказал Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что обучение семейным ценностям может войти модулями в образовательные программы школ, лицеев, гимназий в ближайшем будущем. По ее словам, это необходимо для комплексного улучшения положения семей.

Общество Образование Общество Семья и дети Правительство Минпросвещения

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