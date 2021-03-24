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24.03.2021 15:19
Рубрика: Общество

Кузнецова: Пришкольные лагеря не относятся к оздоровительным кампаниям

Текст: Елена Яковлева

Отдых детей в пришкольных лагерях нужно считать организованной формой досуга, поэтому его не следует учитывать в статистике летних оздоровительных кампаний для несовершеннолетних, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Это мнение она высказала 24 марта на заседании в Госдуме межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей.

- Мы понимаем, что оздоровительный эффект пришкольных лагерей достаточно сомнителен, - цитирует Анну Кузнецову агентство ТАСС. - Это организованные формы досуга - профессиональные, качественные и правильные, и, безусловно, должны быть достаточно поддержаны, но мне бы хотелось выделить их из статистики, ранжировать и определять их другим понятием - не отдых и оздоровление, а организованная форма досуга.

По мнению уполномоченного, такое решение поможет "трезво оценить число детей, в здоровье которых мы смогли внести ощутимый вклад за период летней оздоровительной кампании".

Помимо этого, Анна Кузнецова отметила, что детским стационарным лагерям требуется обновление.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Требует модернизации вся инфраструктура летнего отдыха, я имею в виду стационарные лагеря. Не только модернизации, но и наращивания инфраструктуры, - подчеркнула она.

В связи с этим детский омбудсмен предлагает выделять "дополнительные объемы бюджетных ассигнований на строительство, например, круглогодичных организаций отдыха и оздоровления".

- Мы предполагаем и видим возможность реализации этого в формате федеральных округов, чтобы детям было удобно по логистике, чтобы можно было организовывать круглогодичный отдых и этим подходом охватить... наибольшее число детей, - сказала она.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Президент Уполномоченный по правам человека

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