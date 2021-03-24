Маркетологи сравнили цены в городах России, Италии и Беларуси

Эксперты сделали очередной замер цен на суточный рацион россиян. Самым дорогим он оказался в Якутске, самым дешевым - в Ульяновске. Эти показатели они сравнили с ценниками в Минске и Франкавилле-Фонтане. В среднем в России он подорожал на 6,4 процента.

В четырех из пяти городов России стоимость «корзины» продуктов для трехразового питания превысила 80 процентов от прожиточного минимума в пересчете на день. Фото: РИА Новости

Мониторинг цен провели в рамках общероссийского некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой" в середине марта. Члены сети региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф" обошли магазины федеральных и местных торговых сетей в 38 регионах.

Каждый квартал они фиксируют цены на три десятка продуктов. Выбирают самые дешевые в минимальной фасовке (не пересчитывая на килограмм). Состав корзины "Котлета с пюрешкой" всегда один - ингредиенты для условного рациона на сутки. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб. Ужин - салат "Оливье", макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

Для сравнения маркетологи привлекли коллег из Италии и Беларуси. Цена "Пюрешки" в итальянском городе Франкавилла-Фонтана составляла 7,99 евро (эквивалентно 670 рублям), или менее 10 процентов дневного заработка. В Минске рацион обошелся бы в 369 российских рублей и отнял бы примерно 17 процентов заработка. Что касается России, то самая дорогая "Картошка с пюрешкой" в Якутске стоила 504 рубля. А самая дешевая в Ульяновске - 280 рублей. Почти во всех регионах набор базовых продуктов подорожал. Немного снизились цены только в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Сыктывкаре и Пензе.

В сентябре прошлого года в большинстве городов-участников "Пюрешка" стоила не более 300 рублей в день. В декабре такие цены можно было найти в половине городов. Сейчас - лишь в каждом шестом. "Очевиден устойчивый тренд к росту стоимости самых доступных продуктов, в том числе и за счет исключения из ассортимента дешевых вариантов", - заключили авторы исследования.

Сильнее всего - на 22 процента - рацион подорожал в Барнауле, где в декабре "корзина" была одной из самых бюджетных. После Ульяновска по дешевизне второе место сегодня занимает Сыктывкар с суточным набором за 281 рубль, третье - Омск с 293 рублями. Последний, кстати, регулярно входит в тройку городов с самыми низкими ценами.

Сильнее всего - на 22 процента - дневной рацион к марту подорожал в Барнауле, где в декабре "корзина" продуктов была одной из самых бюджетных

Методика проекта не учитывает акции ретейлеров и дисконты по их картам. В марте маркетологи отдельно записали цены со скидками в одной из торговых сетей. Такой набор оказался в среднем на 7,6 процента дешевле обычного.

В четырех из пяти городов, вошедших в исследование, стоимость "Пюрешки" превысила 80 процентов от величины прожиточного минимума в пересчете на день. Перед Новым годом таких участников было меньше - две трети. "В декабре 2020 года был отмечен "взрывной рост" зарплаты. Поэтому доля расходов на условный суточный рацион в структуре среднедневного заработка жителей большинства регионов заметно уменьшилась. Не отмечено ни одного региона с долей "Пюрешки" более 30 процентов от размера номинальной начисленной зарплаты за месяц (в пересчете на день)", - говорится в исследовании.