C 10 апреля МЧС будет получать дополнительную информацию по паводкам с 50 спутников. Речь об иностранных аппаратах, которые будут работать на МЧС короткое время в рамках Международной хартии по космосу.

Хартию все страны задействуют только в экстренных случаях. В данной ситуации нам понадобилась эта мера в связи с ожиданием бурного и сложного половодья.

То есть с 10 апреля иностранные спутники, пролетая над территорией России в другие временные промежутки, нежели наши отечественные, будут фотографировать нужные нам районы. Это, соответственно, позволит чаще обновлять "картинку" и видеть развитие паводковой ситуации в лучшей динамике. Эти меры будут хорошей помощью уже существующей системе отечественного мониторинга.

"Совместно с "Роскосмосом" у нас работает шесть станций приема и обработки космической информации - во Владивостоке, Дудинке, Красноярске, Вологде, Мурманске и Москве", - об том на пресс-конференции в ТАСС сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

По его словам, в Якутске развернут приемо-передающий комплекс дистанционного зондирования. Он уже использовался в прошлом году и эффективно зарекомендовал себя. В частности, данные космического мониторинга были применены при ЧС в Норильске, вызванном разливом нефтепродуктов. В работу он будет запущен с 10 апреля, что позволит контролировать ситуацию с паводками на севере страны.