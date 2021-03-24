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24.03.2021 20:47
Рубрика: В мире

Меркель извинилась за Пасху

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
После того, как на канцлера ФРГ Ангелу Меркель обрушился шквал критики из-за планов увеличить пасхальные каникулы с трех до пяти дней и ввести на это время "небывало жесткий карантин", глава немецкого правительства отменила решение, принятое всего два дня назад на совещании с премьерами земель. Утром 24 марта Меркель неожиданно вновь вышла на связь с руководителями регионов и после сделала официальное заявление. "Идея пасхальных каникул возникла из лучших побуждений,... но все же была ошибкой, - цитирует канцлера Spiegel online. - И это целиком и полностью моя ошибка. В конце концов, я несу ответственность за все, что происходит в ведомстве".
Меркель попросила у немцев прощения за слишком длинные пасхальные каникулы. Фото: Reuters Меркель попросила у немцев прощения за слишком длинные пасхальные каникулы. Фото: Reuters
Меркель попросила у немцев прощения за слишком длинные пасхальные каникулы. Фото: Reuters

"Я глубоко сожалею об этом и прошу прощения у всех граждан" , - заключила Меркель. Традиционно нерабочими в Германии считаются только три весенних дня - само пасхальное воскресенье, пятница перед ним и понедельник после. Однако на этот раз власти хотели объявить таковыми еще и четверг с субботой на Страстной неделе. С 1 по 5 апреля предполагалось оставить закрытыми не только кафе и рестораны, но и все магазины, включая даже продуктовые (за исключением субботнего дня). Однако никто толком не понял, должны ли дополнительные выходные дни считаться праздниками с юридической точки зрения и что делать бизнесу. "Надо все скорректировать, пока не поздно", - передавали очевидцы метания канцлера. Пока, впрочем, не прибавилось ясности в том, смогут ли немцы поехать куда-то отдохнуть. Недавно МИД ФРГ исключил Майорку из зон риска, и туда уже рванули 8 тысяч немецких туристов. Многие политики уже требуют снова "закрыть" испанский остров. При этом владельцы отелей и ресторанов на немецких морских курортах возмущаются, почему на Майорку ездить можно, а внутренний туризм остается под замком.

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