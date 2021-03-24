После того, как на канцлера ФРГ Ангелу Меркель обрушился шквал критики из-за планов увеличить пасхальные каникулы с трех до пяти дней и ввести на это время "небывало жесткий карантин", глава немецкого правительства отменила решение, принятое всего два дня назад на совещании с премьерами земель. Утром 24 марта Меркель неожиданно вновь вышла на связь с руководителями регионов и после сделала официальное заявление. "Идея пасхальных каникул возникла из лучших побуждений,... но все же была ошибкой, - цитирует канцлера Spiegel online. - И это целиком и полностью моя ошибка. В конце концов, я несу ответственность за все, что происходит в ведомстве".

Меркель попросила у немцев прощения за слишком длинные пасхальные каникулы. Фото: Reuters