"Я глубоко сожалею об этом и прошу прощения у всех граждан" , - заключила Меркель. Традиционно нерабочими в Германии считаются только три весенних дня - само пасхальное воскресенье, пятница перед ним и понедельник после. Однако на этот раз власти хотели объявить таковыми еще и четверг с субботой на Страстной неделе. С 1 по 5 апреля предполагалось оставить закрытыми не только кафе и рестораны, но и все магазины, включая даже продуктовые (за исключением субботнего дня). Однако никто толком не понял, должны ли дополнительные выходные дни считаться праздниками с юридической точки зрения и что делать бизнесу. "Надо все скорректировать, пока не поздно", - передавали очевидцы метания канцлера. Пока, впрочем, не прибавилось ясности в том, смогут ли немцы поехать куда-то отдохнуть. Недавно МИД ФРГ исключил Майорку из зон риска, и туда уже рванули 8 тысяч немецких туристов. Многие политики уже требуют снова "закрыть" испанский остров. При этом владельцы отелей и ресторанов на немецких морских курортах возмущаются, почему на Майорку ездить можно, а внутренний туризм остается под замком.