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Рубрика: Власть

Встречи под флагом Эллады

Михаил Мишустин прибыл в Грецию на празднование 200-летия независимости
Текст: Владимир Кузьмин (Афины)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
В среду премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Грецию. Это первая заграничная поездка главы российского правительства не только в европейскую страну, но и в целом за пределы Евразийского экономического союза.
Первая встреча Михаила Мишустина и Кириакоса Мицотакиса прошла в дружественной обстановке, с соблюдением ковидных ограничений. Фото: Александр Корольков Первая встреча Михаила Мишустина и Кириакоса Мицотакиса прошла в дружественной обстановке, с соблюдением ковидных ограничений. Фото: Александр Корольков
Первая встреча Михаила Мишустина и Кириакоса Мицотакиса прошла в дружественной обстановке, с соблюдением ковидных ограничений. Фото: Александр Корольков

В четверг Греция отмечает свой главный национальный праздник - День независимости, и на 2021 год пришлось 200-летие национально-освободительного восстания против Османской империи. Начавшись в 1821 году, оно продолжалось следующие девять лет.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Мишустину вручили Золотую медаль почета Афин

В среду и четверг Михаил Мишустин представлял нашу страну на торжественных мероприятиях, приуроченных к памятной дате. Но начался визит премьера с деловой части - из аэропорта он направился во Дворец Максима на переговоры со своим греческим коллегой. Прежде всего Кириакосу Мицотакису были переданы самый теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. "Российско-греческие отношения базируются на особой исторической, культурной и духовной близости народов, - подчеркнул Михаил Мишустин. - В тяжелые времена Греция и Россия всегда помогали друг другу и были вместе. Это наше общее наследие, которым мы все дорожим".

Первая встреча двух премьеров, как считает глава российского правительства, прошла в дружественной обстановке и в конструктивном ключе: стороны смогли сверить и актуализировать все направления, по которым ведется совместная работа.

"Безусловно, коронавирус повлиял на нашу экономическую активность. В прошлом году взаимная торговля снизилась более чем на треть", - озвучил Михаил Мишустин цену пандемии. Больше всего пострадала сфера туризма. Сейчас греческие власти постепенно открывают границы для путешественников. "Главное, чтобы это было безопасно для здоровья людей, - считает премьер-министр России, - и мы тоже поговорили о том, как такие пути найти". Кириакос Мицотакис заверил, что его страна сделала все возможное, чтобы российские туристы могли посещать Грецию без дополнительных ограничений.

"Борьба с коронавирусом продолжается для всех стран, но уже сейчас необходимо совместно искать решения, которые позволят преодолеть его последствия для наших, в том числе двусторонних, отношений", - сказал Мишустин. Это поручено смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Главы правительств также обсудили шаги для совершенствования двусторонней договорной базы. "На повестке дня соглашения в таких ключевых областях, как здравоохранение, связь, коммуникации, информационные технологии", - проанонсировал председатель российского правительства будущие подписания.

В тяжелые времена Греция и Россия всегда помогали друг другу и были вместе. Это наше общее наследие, которым мы все дорожим 

- Наши переговоры продемонстрировали общий настрой на комплексное развитие отношений между Россией и Грецией, - подвел итог диалогу в заявлении для прессы Михаил Мишустин. - Мы будем делать это на современных инновационных началах, с учетом исторического опыта и искренней симпатии наших народов друг к другу.

После переговоров Михаила Мишустина ждала небольшая торжественная церемония в мэрии Афин. Глава правительства России был отмечен высшей наградой города - Золотой медалью почета. Она вручается за заслуги перед Грецией и эллинизмом. Наградой удостоены короли Испании, Бельгии, Швеции, президенты Италии, Германии и Австрии, а в 2001 году медаль вручали президенту России Владимиру Путину.

Экспорт
Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Алпатова

Внешняя торговля России и Греции в последние годы снижается. С 2018 года товарооборот упал почти на 40% - с 4,3 млрд до 2,7 млрд долл., где почти 92% приходится на российский экспорт. Россия поставляет в Грецию удобрения, пиломатериалы, газетную бумагу, сахар, подсолнечник, металлы. Однако основу экспорта составляют топливно-энергетические товары - на них приходится 2,2 млрд долл. (89% экспорта).

"Объемы экспорта в Грецию падают прежде всего из-за высокой доли сырьевого экспорта. В зависимости от падения цен на топливо и энергоносители мы наблюдаем снижение объемов самого экспорта. Если они будут расти, то появится и рост", - пояснили в Российском экспортном центре. Несырьевой неэнергетический экспорт из России в Грецию составил в 2020 году 284 млн долл. Это на 27% меньше, чем годом ранее. Однако появился спрос на продукцию АПК, каустическую соду и другие товары химпрома. На 2% вырос экспорт товаров высокой степени переработки и на 33% - средней. Выросли поставки судов, каучука, сахара и других товаров.

Подготовила Ирина Алпатова

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