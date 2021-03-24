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24.03.2021 13:28
Рубрика: Экономика

Минфин: Предпосылок к росту цен на алкоголь нет

Текст: Татьяна Карабут
Предпосылок к росту цен на алкоголь до конца этого года нет. Меры в рамках акцизной политики и установления минимальных розничных цен (МРЦ) действуют уже с начала 2021 года. А других изменений в ближайшее время не планируется, заявили в Минфине.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

"Ставки акциза на алкогольную продукцию и МРЦ ежегодно индексируются на уровень инфляции. Это стандартная практика. Никаких новаций в акцизной политике в отношении алкогольной продукции не предполагается", - пояснили в министерстве.

Фото: iStock
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Ранее "Известия" со ссылкой на экспертов рынка сообщили о возможном подорожании алкоголя: на водку и пиво российского производства - на 5%, вина - 10-15%. Вино подорожает из-за нехватки отечественного винограда, а использовать импортный российским виноделам по новому закону запрещается. Импортный алкоголь подорожает из-за курса валюты примерно на 5%.

В 2021 году акциз на алкогольную продукцию с долей спирта свыше 9% (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов) вырос на 4% и составил 566 рублей за литр безводного этилового спирта. Для алкоголя с содержанием спирта менее 9% акцизы выросли с 435 до 452 рублей за литр. Пиво с содержанием спирта менее 8,6% (а также сидр, пуаре, медовуха) облагаются акцизом на 1 рубль дороже, чем в прошлом году - 23 рубля за литр. Акцизы на крепкое пиво (более 8,6%) выросли на 2 рубля - до 43 рублей за литр.

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