Министр обороны Румынии опубликовал секретные данные

Министр обороны Румынии Николаэ Чукэ случайно опубликовал конфиденциальные данные в соцсетях, сообщает румынский телеканал Digi 24.

Так, на одном из снимков, размещенных министром, были указаны данные для доступа к счетам и видеоконференциям, а кроме того - номера телефонов сотрудников военного ведомства.

Как оказалось, фотографии были сделаны в ходе посещения министром Академии наземных сил в городе Сибиу. Через несколько часов после публикации снимки были удалены, но они уже успели разойтись по интернету. Из-за этого минобороны Румынии пришлось менять пароли.