Министры иностранных дел РФ и Южной Кореи провели переговоры в Сеуле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера прибыл с визитом в Сеул и сегодня провел переговоры со своим южнокорейским коллегой.

Сергей Лавров прилетел в Южную Корею из Китая, где у него также прошли консультации с главой МИД КНР Ван И. В день прилета 23 марта российский министр принял участие в церемонии Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея, что приурочено к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между нашими странами.

В своей речи на церемонии Сергей Лавров подчеркнул, что между РФ и РК налажен устойчивый политический диалог, динамично продвигается взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в области гуманитарных связей и по другим направлениям.

Сегодня Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Республики Корея Чон Ы Ёном и провел переговоры, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения, а также вопросы мира и безопасности на Корейском полуострове.