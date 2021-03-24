Минобрнауки разрешило въезд белорусских студентов в Россию

Студентам Республики Беларусь, которые сегодня проходят обучение во всех ведущих российских вузах, разрешено вернуться к учебе в очном формате. Такое решение приняли в министерстве науки и высшего образования РФ, включив Беларусь в "зеленый список" из 25 эпидемиологически благополучных стран наряду с Абхазией и Южной Осетией, Азербайджаном и Арменией, Казахстаном, Киргизией и Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Грецией. Список будет постоянно обновляться и доводиться до сведения студентов не только через личные кабинеты на сайтах вузов, но и через официальные страницы в мессенджерах и соцсетях.

Как сообщается на сайте ведомства, для того чтобы вернуться и приступить к учебе студент сначала должен предупредить об этом свое учебное заведение, причем сделать это надо за 10 дней и по электронной почте. Далее, уже за три дня до прибытия к месту учебы, необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. Третий этап допуска к занятиям заключается в повторном ПЦР-тесте уже на территории России, который необходимо сделать в течение 3 суток после пересечения границы. До получения его результатов необходимо будет самоизолироваться и только если все в порядке - можно будет сразу отправляться грызть "гранит науки" за парту. Во время нахождения на самоизоляции, обучаться, конечно, тоже можно, но только в режиме онлайн.

Всего в России обучается около 300 тысяч иностранных студентов.