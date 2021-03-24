Минпромторг вернет рыночное регулирование цен на сахар и масло

Рыночное регулирование цен на сахар и подсолнечное масло будет возвращено, когда это позволит мировая конъюнктура, отметил в Минпромторге.

Пока рассматривается продление соглашений по сахару на два месяца, а на масло - до октября 2021 года.

"Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому мы рассматриваем возможности не одномоментного, а постепенного возвращения на "рыночную" траекторию", - заявил замминистра промышленности России Виктор Евтухов, чьи слова приводит ТАСС.

Как пояснил представитель Минпромторга, речь идет о продлении соглашений, прежде всего, с крупными и средними ретейлерами. Консультации с сетями по продлению действия соглашений уже проведены, заметил Евтухов.

Ранее в Минпромторге отмечали, что новые соглашения о фиксированных ценах на сахар и подсолнечное масло планируется заключить на тех же условиях, которые прописаны в действующих договорах.