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24.03.2021 16:33
Рубрика: Экономика

Минпромторг вернет рыночное регулирование цен на сахар и масло

Текст: Евгений Гайва
Рыночное регулирование цен на сахар и подсолнечное масло будет возвращено, когда это позволит мировая конъюнктура, отметил в Минпромторге.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пока рассматривается продление соглашений по сахару на два месяца, а на масло - до октября 2021 года.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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"Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому мы рассматриваем возможности не одномоментного, а постепенного возвращения на "рыночную" траекторию", - заявил замминистра промышленности России Виктор Евтухов, чьи слова приводит ТАСС.

Как пояснил представитель Минпромторга, речь идет о продлении соглашений, прежде всего, с крупными и средними ретейлерами. Консультации с сетями по продлению действия соглашений уже проведены, заметил Евтухов.

Ранее в Минпромторге отмечали, что новые соглашения о фиксированных ценах на сахар и подсолнечное масло планируется заключить на тех же условиях, которые прописаны в действующих договорах.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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