Минсельхоз: В России достаточно сахара, дефицита быть не может

Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем, заявили в Минсельхозе.

Сейчас все участники соглашений о заморозке цен на сахар, занимающие около 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, которые полностью закрывают потребности российского рынка.

"При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями", - добавили в ведомстве.

В новом сезоне будут расширены посевные площади под сахарной свеклой на 15%, будут предусмотрены новые меры поддержки - возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования. Все это поможет стабилизировать ситуацию в дальнейшем, заверили в Минсельхозе.

Накануне "Ведомости" сообщили, что сахарные заводы не в полной мере выполняют заявки ретейлеров на поставку сахара по фиксированным ценам. При этом спрос на сахар в последнее время увеличился. Это изданию сообщили источники в трех торговых сетях.

Сейчас в соглашениях зафиксирована отпускная цена предприятий сахара не более 36 рублей за кг, розничная - 46 рублей за кг. Соглашения действуют до апреля. Однако на днях кабмин допустил возможность их продления на два месяца. Кроме этого, на уровне ЕАЭС будет рассматриваться вопрос отмены импортной пошлины на белый сахар с 15 мая по 31 августа 2021 года в объеме не более 350 тыс. тонн.