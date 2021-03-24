Минстрой определит, как признать дом изношенным

Какие дома могут считаться ветхими, будет определять минстрой. Это повлияет на комплексное развитие территорий, расселение аварийного жилья и капитальный ремонт зданий.

Ветхие дома подлежат уже не капитальному ремонту, а только поддерживающему, которого должно хватить до признания жилья аварийным. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Правительство включило в полномочия министерства разработку порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Нововведения связаны прежде всего с законом о комплексном развитии территорий, пояснили в Фонде содействия реформированию ЖКХ. В границы этих территорий могут быть включены как аварийные дома, так и дома, находящиеся в ограниченно работоспособном состоянии. То есть те, которые могут стать аварийными в недалекой перспективе.

Теперь необходимо определить саму процедуру и порядок признания зданий относящимися к такой категории, поясняют в фонде. Утверждение порядка признания домов ветхими (по сути, в документах звучит просто более корректная формулировка) обеспечит единый подход к этому на всей территории страны. "Решение о включении или не включении такого многоквартирного дома в границы территории комплексного развития принимает общее собрание собственников жилых помещений", - подчеркивают в фонде.

Термин "ветхие дома" сейчас редко употребляется, он несет некоторый негативный оттенок, отмечает исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова. При этом определения таких домов - изношенных, но еще не находящихся в аварийном состоянии - в официальных документах пока не существует. "К ограниченно работоспособным принято относить дома с существенным износом конструктивных элементов и фасада, - поясняет зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. - Проще говоря, такой дом внешне выглядит не очень презентабельно, но запас прочности у него еще есть".

Появление такой категории жилья сделает более эффективным капитальный ремонт домов, отмечает Мамонова. В региональных программах капремонта очень много зданий с высокой степенью износа, но методики для расчета, насколько уместен полноценный капитальный ремонт в таких домах, пока нет. Если появится такая категория зданий - можно будет выделить их в отдельную программу или подпрограмму капремонта.

Такое предложение было в законопроекте о расселении аварийного жилья год назад. Тогда говорилось о том, что дома с сильным износом, а также стоимость капремонта в которых в пересчете на квадратный метр значительно выше, чем в других домах (это, например, старенькие двухэтажки), нужно выделить в отдельную "очередь". Предполагалось, что в этих зданиях капремонт пойдет по особым правилам: будут проводиться только самые первоочередные работы, но ремонта наиболее "прохудившихся" систем можно будет дождаться гораздо быстрее, чем сейчас. Однако это положение не было принято.

Ветхие дома подлежат уже не капитальному ремонту, а только поддерживающему, которого должно хватить до признания жилья аварийным

Ранее, как сообщал осенью первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин, "ветхие" дома определяли по степени износа, и по последним данным - на 2016 год - в стране насчитывалось 65 млн кв. м такого жилья. "Дома в нормальном состоянии должны подлежать комплексному капитальному ремонту. Ветхие дома - это поддерживающий ремонт, обеспечивающий безопасную эксплуатацию на период до признания дома аварийным, либо проведение специальных работ, которые вернут дом из ветхого состояния в нормальное. Например, с помощью замены отдельных балок перекрытий", - говорил Рурин.

Сейчас нет общей базы данных по состоянию домов, какая была ранее, добавляет Качкаев. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий создание учета технического состояния многоквартирных домов. Но пока жильцы таких домов в основном сами принимают решение о созыве комиссии, которая определяет степень износа дома. "При этом нет четкой градации: какой дом считать ограниченно работоспособным, а какой нет, поэтому представляется крайне важным, что определено полномочное ведомство, которое будет регламентировать такой порядок", - добавляет депутат.