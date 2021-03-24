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24.03.2021 22:56
Рубрика: В мире

Минздрав Индии сообщил о крупнейшем с ноября всплеске инфекций

Текст: Максим Макарычев

В среду министерство здравоохранения Индии сообщило о 47 262 новых случаях заболевания, что является максимальным скачком с ноября. Число смертей, связанных с коронавирусом, также увеличивается: в среду было зарегистрировано 275 летальных исходов, что является наибольшим показателем для Индии в этом году.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Западно-индийский штат Махараштра, где находится коммерческая столица страны Мумбаи, является лидером роста: здесь зафиксировано более 60 процентов новых случаев инфицирования. В среду в Мумбаи было зарегистрировано более пяти тысяч новых случаев заболевания - это максимум с начала пандемии, сообщает National Public Radio. Рост количества инфекций произошел несмотря на то, что власти Мумбаи запретили вход в торговые центры, если посетители не предъявят охранникам отрицательный тест на COVID-19.

Столица Индии Нью-Дели также переживает всплеск случаев заболевания, и власти начали выборочно проверять людей в аэропортах, на вокзалах и на многолюдных рынках. Оба города также запретили празднование приближающегося индуистского фестиваля Холи, когда люди собираются большими группами и мажут друг друга цветным порошком. Правительство Индии также выразило обеспокоенность по поводу другого индуистского праздника, Кумбха Мела, который ежегодно проводится в северном индийском городе Харидвар. Ожидается, что он привлечет десятки миллионов паломников со всей страны, и правительство призывает местные власти активизировать тестирование.

Между тем, Индия смягчила правила получения вакцины против коронавируса. Начиная с апреля, сделать прививку от коронавируса будет разрешено всем гражданам Индии в возрасте 45 лет и старше. В середине января в Индии началась массовая кампания вакцинации. Сначала прививку сделали медицинским работникам, затем пожилым людям и гражданам страны старше 45 лет с определенными заболеваниями.

Число случаев заражения коронавирусом в Индии начало расти, когда в июне была снята национальная изоляция. Пандемия достигла пика в почти 100 тысяч случаев в день в сентябре прошлого года. Индия занимает третье место в мире по заболеваемости коронавирусом после США и Бразилии.

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