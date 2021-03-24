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24.03.2021 19:24
Рубрика: Власть

Мишустин провел переговоры с президентом Республики Кипр

Текст: Владимир Кузьмин (Афины)
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин, находящийся с визитом в Греции, провел в Афинах встречу с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Мишустину вручили Золотую медаль почета Афин

Он констатировал, что динамичному развитию сотрудничества между странами помешал коронавирус, из-за которого объем торговли упал более чем наполовину. "Мы постараемся выправить эту ситуацию в торговле, наращивать сотрудничество в сферах туризма, образования, информационных технологий и расширять инвестиционное взаимодействие", - предложил российский премьер варианты для восстановления позиций.

Президент Анастасиадис отдельно поблагодарил Россию за ее отношение к урегулированию кипрской проблемы: "Эта принципиальная позиция основывается на том, что нужно следовать резолюциям ООН, то есть не выходить за рамки решений и резолюций ООН, и в то же время эта позиция заключается в том, чтобы не допустить создания двугосударственной модели".

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