Мишустину вручили Золотую медаль почета Афин

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечен высшей наградой Афин - Золотой медалью почета. Церемония вручения состоялась в столичной мэрии в ходе визита главы российского правительства в Грецию. Страна 25 марта празднует 200-летие начала национально-освободительного восстания против Османской империи.

"Нас объединяют глубокие исторические и духовные связи, которые корнями уходят вглубь веков. Греция - важный партнер сегодня для нашей страны в Европе. Общность взглядов на основополагающие ценности, традиции дружбы и взаимопонимания дают очень хорошие возможности для сотрудничества по самым разным направления", - заявил Мишустин на торжественной церемонии.

Медаль вручается за заслуги перед Грецией и эллинизмом. Награды удостоены короли Испании, Бельгии, Швеции, президенты Италии, Германии и Австрии, а в 2001 году медаль вручали президенту России Владимиру Путину.