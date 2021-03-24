Молчание Сеула и Вашингтона по поводу северокорейских запусков вызвало вопросы

Сообщение о возобновлении Северной Кореей запусков ракет вызвало различные комментарии и предположения среди экспертов по поводу намерений Пхеньяна. При этом немало вопросов у экспертов также к официальному Сеулу и Вашингтону, которые, как выяснилось, знали о запусках, но почему-то предпочли не рассказывать об этом публике.

Напомним, что американские СМИ сообщили о запусках Северной Кореей двух предположительно крылатых ракет. Стрельбы произошли с западного побережья КНДР 21 марта. Позже эту информацию подтвердили в южнокорейском военном ведомстве.

"В первой половине дня в воскресенье 21 марта Северная Корея из уезда Ончхон провинции Южная Пхёнан, с западного побережья в сторону моря произвела запуски двух крылатых ракет малой дальности … Наши средства слежения зафиксировали запуски… В настоящий момент идет анализ и обработка информации", - сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея, комментируя появившиеся ранее в СМИ США сообщения о запусках.

Южнокорейские военные при этом отказались предоставлять какие-либо иные подробности, но независимые специалисты предположили, что возможно были запущены противокорабельные крылатые ракеты. Официальные лица США и РК добавили, что запуски не являются нарушением резолюций СБ ООН, которые запрещают КНДР использовать только баллистические ракеты.

Тем не менее вся ситуация вызвала немало вопросов. Как уже сейчас очевидно, США и Южная Корея знали о запусках, но почему-то решили не придавать огласке эту информацию, хотя, как правило, в аналогичных случаях какие-то заявления делаются в тот же день. Официальный Сеул и Вашингтон не пояснили причин своего молчания.

Эксперты же предположили, что у РК и США были разные причины, но обе страны сочли, что выгоднее будет не делать заявлений. Некоторые специалисты полагают, что Южная Корея не стала раздувать шумиху, так как ее правительство пытается наладить диалог и сотрудничество с Пхеньяном, а огласка запусков могла бы негативно сказаться на общей ситуации. Вашингтон же, возможно, промолчал, так как пока не выработал окончательно линию новой администрации в отношении КНДР и решил пока не поддаваться на северокорейские провокации.

Одновременно стало известно, что с 20 по 22 марта американцы неоднократно поднимали в воздух самолеты разведки, которые могли быть использованы для наблюдения за запусками и ситуацией до и после стартов.

В отношении мотивов поведения Северной Кореи, которая не проводила никаких ракетных запусков уже 11 месяцев, мнения разделились. Одни считают, что КНДР пытается все же "напомнить" о себе Вашингтону, но без чрезмерного нагнетания ситуации, а потому выбрала ракеты малой дальности, не нарушающие меры СБ ООН, а не баллистические ракеты большой дальности. Другие эксперты полагают, что запуски носили рутинный характер, так как "военным когда-то тоже надо проверять свое оружие", что и было сделано в рабочем порядке. В пользу этой версии говорит тот факт, что КНДР тоже не сделала никаких заявлений по поводу запусков.