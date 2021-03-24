В Венгрии стартовал чемпионат Европы по футболу для игроков не старше 21 года. Сборная России в четверг проведет свой стартовый матч на турнире в Дьоре. Соперником команды Михаила Галактионова станут исландцы. 28 марта россияне сыграют с Францией, а 31-го числа с Данией.

Изначально планировалось, что молодежный Евро-2021 пройдет в июне, но все спутал перенос взрослого чемпионата Европы-2020 на ближайшее лето из-за ковида. В итоге, молодежный турнир фактически распался на два отдельных этапа. Групповой раунд, начавшийся накануне, продлится до 31 марта, а плей-офф, в который выйдут по две лучших команды из четырех квартетов, состоится с 31 мая по 6 июня, но уже не в Венгрии, а в Словении.

Сборная России под руководством Михаила Галактионова пробилась на молодежный Евро впервые за восемь лет. Но дело даже не в этом. На турнир, где среди прочих будут играть футболисты основных составов "Барселоны", "Милана", "Челси", "Севильи" и других топ-клубов, наши парни едут отнюдь не статистами. Почему, в интервью "РГ" объяснил Николай Писарев, который выводил "молодежку" на Евро в предыдущий раз в 2013 году.

Николай, согласны, что эта молодежная сборная - сильнейшая за последние несколько лет?

Николай Писарев: Думаю, да. Все футболисты имеют игровую практику в своих командах, удалось собрать всех сильнейших. Опять же сейчас к "молодежке" совсем другое отношение со стороны Российского футбольного союза. Никогда такого не было, чтобы кандидатов в основную сборную уступили молодежной команде. Я бы так сформулировал: впервые даже за всю историю российского футбола ожидания от "молодежки" очень высокие.

Но ведь и в вашем распоряжении в 2013 году были Смолов, Шатов, Черышев, Дзагоев...

Николай Писарев: Да, но эти ребята заработали себе имя уже потом. А на момент вызова в молодежную сборную они не так много играли в своих клубах, не были там лидерами, как нынешние сборники.

Кого видите лидером в сборной нынешнего созыва?

Николай Писарев: Мне кажется, в этой команде выстрелить, показать уровень может любой. У нас подобралась очень сбалансированная команда, без провисающих позиций. В каждой линии очень хороший подбор игроков.

На Евро мы не досчитаемся вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова, в последний момент выбыл Кучаев из ЦСКА. Фатальные потери?

Конечно, обидно, что Кучаев и Сафонов пропустят турнир, но иногда нет худа без добра. Допустим, сломался перед домашним чемпионатом мира Виктор Васин, его заменил Сергей Игнашевич и отлично сыграл. И думай теперь, как было лучше. В конце концов, если мы не способны заменить двух футболистов, нам трудно на что-то рассчитывать.

Зато в последний момент в команду попал 17-летний динамовец Арсен Захарян. Сумеет он заиграть сходу?

Николай Писарев: Он уже заиграл - в клубе. Это нормальная практика, вызывать в сборную всех лучших на данный момент. Тем более речь идет о "молодежке".

В чем вообще специфика молодежного Евро?

Николай Писарев: Этот турнир очень своеобразный. Групповой этап сыграют сейчас, а плей-офф только через два месяца. Не поймешь, как тут. Ну и такой общий момент, что у тренера очень мало времени на что-либо. Хорошо, например, что у нас в Премьер-лиге сдвинули тур, и тренерский штаб получил в свое распоряжение игроков чуть раньше.

Николай Писарев: Впервые за всю историю российского футбола ожидания от нашей "молодежки" очень высокие

А вот у наших соперников тур не сдвигался: на подготовку у них оставалось-то всего два-три дня. Это при том, что в предыдущий раз тот же Галактионов, главный тренер нашей "молодежки", видел ребят в последний раз четыре месяца назад.

В хоккее - молодежный хоккей очень отличается от взрослого скоростями, безбашенностью. А в футболе?

Николай Писарев: В футболе я бы не говорил о безбашенности. Какие-то сюрпризы, конечно, могут произойти, но в основном побеждают сборные, располагающие сильнейшей плеядой игроков в данном конкретном поколении. Когда я возил "молодежку" на Евро, это были испанцы, у которых футболистов хватило бы на три молодежных состава. Потом доминировали французы, немцы. Надеюсь, что и у нас родилось такое поколение. Вся суть истории в том, что тренер очень сильно ограничен в выборе по возрасту: не каждое десятилетие есть хороший выбор в этом плане.

Что скажете о нашем квартете? Он проходимый?

Николай Писарев: Не имею понятия, что в этой возрастной группе представляют из себя Исландия или Дания, а вот Франция - это фаворит не только группы, но и всего турнира. У них очень хорошо поставлена система воспитания игроков. Многие ребята играют в топ-клубах. Что касается других претендентов на титул, они все те же: Испания, Англия, Германия.

Где будем смотреть

25 марта, четверг, "Матч ТВ"

20.00 Россия - Исландия. Прямая трансляция