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24.03.2021 17:55
Рубрика: Экономика

Мосгордума увеличила возраст молодых семей до 35 лет для выплаты пособия при рождении ребенка

Текст: Любовь Проценко
Депутаты Московской городской думы приняли сегодня закон, которым увеличен возраст молодых родителей до 35 лет включительно для выплаты им единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Сделано это в соответствии с федеральным законом "О молодежной политике в РФ", принятым 30 декабря 2020 года.

Согласно новому закону, молодыми родителями в столице теперь будут считаться москвичи, которым еще не исполнилось 36 лет, а не те, кто моложе 30 лет, как прежде. Как отметил депутат Кирилл Щитов, такой подход соответствует общемировому тренду, так как и москвичи обзаводятся потомством все позже.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Молодые же семьи, отметил Кирилл Щитов, в Москве пользуются мерами поддержки из бюджета города. При рождении первого ребенка им выплачивается единовременное пособие в размере пяти прожиточных минимумов на первого ребенка. В настоящее время оно составляет 90 145 рублей.

При рождении второго малыша молодые мама и папа получат семь прожиточных минимумов или 126 203 рубля. За третьего и всех последующих детей - по 10 прожиточных минимумов или по 180 290 рублей. Но это при условии, что родятся дети в семье москвичей, где и папе и маме еще не исполнилось 36 лет. По данным Кирилла Щитова, круг получателей этого пособия уже в этом году увеличится на 18 тысяч семей.

Новая норма вступает в силу задним числом - с 1 января 2021 года. На ее реализацию из бюджета города будет потрачено около 1 миллиарда 895 миллионов рублей.

Экономика Пенсии и пособия Москва Московская городская дума Декретные и пособия на ребенка

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