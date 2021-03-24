Мосгордума увеличила возраст молодых семей до 35 лет для выплаты пособия при рождении ребенка

Депутаты Московской городской думы приняли сегодня закон, которым увеличен возраст молодых родителей до 35 лет включительно для выплаты им единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Сделано это в соответствии с федеральным законом "О молодежной политике в РФ", принятым 30 декабря 2020 года.

Согласно новому закону, молодыми родителями в столице теперь будут считаться москвичи, которым еще не исполнилось 36 лет, а не те, кто моложе 30 лет, как прежде. Как отметил депутат Кирилл Щитов, такой подход соответствует общемировому тренду, так как и москвичи обзаводятся потомством все позже.

Молодые же семьи, отметил Кирилл Щитов, в Москве пользуются мерами поддержки из бюджета города. При рождении первого ребенка им выплачивается единовременное пособие в размере пяти прожиточных минимумов на первого ребенка. В настоящее время оно составляет 90 145 рублей.

При рождении второго малыша молодые мама и папа получат семь прожиточных минимумов или 126 203 рубля. За третьего и всех последующих детей - по 10 прожиточных минимумов или по 180 290 рублей. Но это при условии, что родятся дети в семье москвичей, где и папе и маме еще не исполнилось 36 лет. По данным Кирилла Щитова, круг получателей этого пособия уже в этом году увеличится на 18 тысяч семей.

Новая норма вступает в силу задним числом - с 1 января 2021 года. На ее реализацию из бюджета города будет потрачено около 1 миллиарда 895 миллионов рублей.