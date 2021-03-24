Москва заявляет курс на ответственную экономику

Выпуск "зеленых" облигаций планируется несколькими траншами по 30-40 млрд рублей, первый из которых пройдет уже в апреле-мае, сообщил в кулуарах форума "COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов" вице-мэр Москвы по вопросам экономического развития и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

На бирже планируется разместить ценные бумаги, доходы от которых пойдут на снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности. Несмотря на то, что в мировой практике "ответственные" облигации дороже, чем другие финансовые инструменты, инвестаналитики придерживаются мнения, что они будут востребованы по двум причинам.

Во-первых, в мире уже сформирован пул инвесторов, готовых вкладываться в устойчивое развитие - в портфелях глобальных ESG-фондов находятся бумаги стоимостью в триллионы долларов, и они готовы покупать green bonds с меньшей доходностью. Второе - собственно, репутация Москвы. В разы укрепившаяся на фоне "ковидных" экономических показателей, она сама по себе является имиджевым активом и дает необходимые гарантии ответственным инвесторам.

Так как рынок "зеленых" облигаций фактически не развит, ориентиром при принятии инвестиционного решения становится качество заемщика.

"Нет никаких сомнений, что спрос на облигации Москвы будет очень сильным. Мало того, что Москва - это высококлассный заемщик, так она еще и скромно представлена на рынке облигаций, так как давно (с 2013 года) не выходила на первичный рынок", - говорит Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".

Пока на российском рынке примеры "ответственного инвестирования" исчисляются единицами.

"На конец 2020 года было зарегистрировано 16 выпусков таких облигаций шести эмитентов, суммарно на 186 млрд рублей. При том, что в мире только на возобновляемые источники энергии, не считая других проектов, приходится до 50% привлекаемых за счет проектного финансирования средств - это более 600 млрд долларов в год", - такую оценку ситуации дает частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.

Делая прогноз на будущее, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев убежден, что перспективы рынка "зеленых" облигаций в России колоссальные, особенно с учетом низкой базы.

"В течение последних двух лет объем инвестиций в "зеленые" облигации во всем мире растет на 45-50% в год, что обещает и нашей стране возможность для привлечения средств, - отмечает эксперт. - В ОЭСР прогнозируется, что к 2035 году объем рынка "зеленых" облигаций может вырасти в несколько раз и составить 4,5-6 трлн долларов, а инвестиции затронут и большие географические регионы, и большее число отраслей экономики".

Похоже, так оно и есть: благодаря "зеленым" инвестициям Москва не только привлекает средства под более низкие ставки, но и гарантированно улучшает инвестиционный климат.

Однако, по мнению старшего директора - руководителя группы региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, заявленный объем ниже, чем теоретически Москва может тратить на экологические проекты.

"Озвученный в прессе объем 80-90 миллиарда рублей в течение двух лет - это менее половины капитальных вложений Москвы в транспорт за один только прошлый год. А ведь, кроме строительства метро и развития электротранспорта, потенциально "зеленых" проектов много, например, переработка мусора, внедрение энергоэффективных технологий, улучшение качества воды", - приводит примеры Елена Анисимова.

У экспертов не вызывает сомнений то, что столица сможет обеспечить пул "зеленых" проектов для инвестирования. Формально под их критерии попадает строительство и модернизация очистных сооружений, открытие инновационных производств, утилизация отходов и многое другое.

Правда, если в Европе и США многие инвесторы ищут варианты инвестирования, которые предполагают не только получение прибыли, но и помогают социальному развитию или экологическим проектам, то в нашей стране такая целенаправленность пока редкость. В России бытует мнение, что задачи "ответственного инвестирования" - это в большей степени прерогатива государства. Тем не менее, Москва попытается привлечь частный капитал именно для решения социальных и экологических проблем.

"Подобное инвестирование в широком смысле помогает бороться с изменением климата, бедностью, ущемлением прав граждан. В России, к сожалению, на сегодняшний день это не столь важно, но все же ситуация меняется, - полагает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. - Конечно, можно сказать, что Москва преследует коммерческие цели, стремясь за счет общественно важного характера эмиссии привлечь больший объем средств. Но примеру столицы могли бы последовать другие регионы, обособляя определенные выпуски субфедеральных облигаций под конкретные социально значимые задачи".

Как подчеркивает управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик, Москва идет по пути самых развитых мегаполисов мира и со временем может разместиться на международном рынке, так как зеленые бонды повышают инвестиционную привлекательность города.

Сейчас Москва ведет переговоры с Московской биржей о возможности включения ценных бумаг субъектов в сектор устойчивого развития. Елена Анисимова поддерживает мнение, что по следам Москвы могут пойти и другие субъекты РФ, которые могли бы реализовывать экологические, социальные проекты.

Всего в ближайшие два года Москва собирается привлечь с помощью "зеленых" облигаций порядка 90 млрд рублей. По оценке столичного правительства, бюджет получит от реализации проектов в 1,5-2 раза больше средств, чем пойдет на купонные выплаты по облигациям.