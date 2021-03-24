МВД не будет упразднять транспортную полицию

Информация о планах упразднить транспортную полицию не подтвердилась. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Появились сообщения, что на прошедшей в марте коллегии МВД по итогам работы за 2020 год якобы рассматривался вопрос о возможной ликвидации транспортной полиции из-за ее низких показателей в работе. Но вопрос о ликвидации этой структуры не поднимался. Да и странно было бы всерьез говорить о ликвидации столь значимого подразделения.

Напомним, транспортная полиция является структурным подразделением центрального аппарата МВД России. Датой ее создания считается 1919 год. Она обеспечивает правопорядок на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Возглавляет эту структуру генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.

Транспортная полиция состоит из 20 управлений и более 500 линейных отделов. Одна из главных задач - выявление каналов незаконной поставки оружия и боеприпасов, взрывных устройств, наркотиков и других запрещенных веществ, перевозимых железнодорожным, воздушным или водным видами транспорта.

В ее компетенцию входит осуществление проверок в случае происшествий на железнодорожном, воздушном или водном транспорте, а также территорий, на которых расположены порты, вокзалы и аэропорты. Сотрудники имеют право проверять грузы, вскрывать контейнеры или производить досмотр пассажиров. Но они могут это делать только при наличии серьезных оснований. Например, есть информация о том, что кто-то из пассажиров провозит оружие или наркотики. Проводить проверку полицейские могут только в присутствии двух понятых. По факту проведенного досмотра обязательно составляется протокол.