На какие проекты и программы пойдут союзные деньги? Публикуем бюджет Союзного государства на 2021 год

Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета Союзного государства на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Союзного государства в сумме 4 715 153,3 тыс. российских рублей;

2) общий объем расходов бюджета Союзного государства в сумме 4 667 621,1 тыс. российских рублей;

3) профицит бюджета Союзного государства в сумме 47 532,2 тыс. российских рублей.

Статья 2

Установить, что доходы бюджета Союзного государства на 2021 год формируются за счет ежегодных согласованных отчислений государств - участников Договора о создании Союзного государства (далее - государства-участники) в сумме 4 384 800,0 тыс. российских рублей, в том числе Российской Федерации в сумме 2 850 300,0 тыс. российских рублей, Республики Беларусь в сумме 1 534 500,0 тыс. российских рублей согласно приложению 1 к настоящему Декрету.

Статья 3

Установить, что в доходы бюджета Союзного государства на 2021 год помимо доходов, указанных в статье 2 настоящего Декрета, также включаются:

1. Неналоговые доходы:

1) доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за сдачу во временное владение, пользование или доверительное управление активов, находящихся в собственности Союзного государства, - в размере 100 процентов;

2) доходы, полученные от использования имущества Союзного государства, а также доходы от его продажи - в размере 100 процентов;

3) средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной ответственности, в том числе штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия в сумме 2 647,2 тыс. российских рублей согласно приложению 1 к настоящему Декрету;

4) доходы, полученные Государственным учреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства" (далее - ТРО Союза) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, - в сумме 1 800,0 тыс. российских рублей согласно приложению 1 к настоящему Декрету;

5) остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 126 730,3 тыс. российских рублей согласно приложению 1 к настоящему Декрету;

6) невостребованные средства из бюджета Союзного государства в 2020 году, образовавшиеся в результате отмены ряда мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в сумме 199 175,8 тыс. российских рублей согласно приложению 1 к настоящему Декрету.

2. Безвозмездные поступления:

1) перечисления от правительств иностранных государств, международных организаций - в размере 100 процентов;

2) перечисления от юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, - в размере 100 процентов.

Статья 4

Установить, что в 2021 году доходы, полученные ТРО Союза от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая доходы сверх суммы, определенной подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего Декрета, учитываются в доходах и расходах бюджета Союзного государства, отражаются в смете доходов и расходов ТРО Союза и используются последним в качестве дополнительного источника финансирования его деятельности в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.

Статья 5

Установить, что перечисление взносов государствами-участниками в бюджет Союзного государства в 2021 году осуществляется в соответствии с настоящим Декретом в размерах, предусмотренных законами о бюджетах государств-участников, путем ежемесячного перечисления средств на счета по учету средств бюджета Союзного государства, открытые Федеральному казначейству и Главному государственному казначейству Республики Беларусь.

Статья 6

Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Союзного государства в соответствии с подпунктами 1, 2 и 3 пункта 1 и пунктом 2 статьи 3 настоящего Декрета, направляются Советом Министров Союзного государства (далее - Совет Министров) по согласованию с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России (далее - Парламентское Собрание) на финансирование программ и проектов Союзного государства сверх предусмотренных на эти цели ассигнований в бюджете Союзного государства.

Статья 7

Установить, что профицит бюджета Союзного государства направляется в 2021 году Советом Министров по согласованию с Парламентским Собранием на финансирование новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства, утвержденных в IV квартале 2020 г. и в 2021 году, а также на финансирование действующих программ, по которым Советом Министров принято решение о продлении срока их реализации.

Статья 8

Утвердить расходы бюджета Союзного государства на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства согласно приложению 2 к настоящему Декрету.

Статья 9

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Союзного государства на 2021 год по главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств согласно приложению 3 к настоящему Декрету.

Статья 10

Утвердить перечень программ Союзного государства с распределением бюджетных ассигнований по государственным заказчикам согласно приложению 4 к настоящему Декрету.

Статья 11

Утвердить перечень мероприятий Союзного государства с распределением бюджетных ассигнований по государственным заказчикам согласно приложению 5 к настоящему Декрету.

Статья 12

Установить, что программы и проекты Союзного государства, утвержденные Советом Министров в IV квартале 2021 г., включаются в перечни программ и проектов Союзного государства, принимаемых к финансовому обеспечению за счет средств бюджета Союзного государства в 2022 году, с установлением начала срока их реализации с 2022 года.

Статья 13

Установить, что в ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2021 году Совет Министров по представлению Постоянного Комитета Союзного государства (далее - Постоянный Комитет), подготовленному с учетом предложений главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Союзного государства, и по согласованию с Парламентским Собранием вправе вносить изменения в:

1) ведомственную структуру расходов бюджета Союзного государства в случае изменения государственных заказчиков программ, проектов и мероприятий Союзного государства или передачи полномочий по их финансированию, а также при создании, реформировании (реорганизации) и (или) совершенствовании структуры органов Союзного государства;

2) функциональную и ведомственную структуры расходов бюджета Союзного государства:

путем уменьшения на основании заключений контрольных органов государств-участников бюджетных ассигнований по соответствующим главам, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Союзного государства на сумму, использованную получателями средств бюджета Союзного государства не по целевому назначению, с отнесением соответствующих объемов бюджетных ассигнований на вид расходов "Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов" раздела "Прочие расходы" функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Союзного государства на цели и в порядке, установленными статьями 6 и 7 настоящего Декрета;

в случае образования в ходе исполнения бюджета Союзного государства экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Союзного государства, в пределах образовавшихся у них в ходе выполнения соответствующей программы целевых остатков по состоянию на 1 января 2021 г. при значении показателя кассового исполнения в 2020 году менее 90 процентов годовых бюджетных назначений, только при наличии обоснованной потребности в направлении этих средств на те же цели дополнительно к ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Союзного государства на 2021 год.

Статья 14

Установить, что в ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2021 году Государственный секретарь Союзного государства (далее - Государственный секретарь) вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов бюджета Союзного государства:

1) на основании решений, принятых Советом Министров в соответствии с полномочиями, предоставленными ему статьей 13 настоящего Декрета;

2) на основании заключений контрольных органов государств-участников на сумму, израсходованную получателями средств бюджета Союзного государства не по целевому назначению;

3) по представлению главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Союзного государства на:

сумму экономии, образовавшейся в ходе исполнения бюджета по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджета Союзного государства, и при необходимости использования средств по другим статьям экономической классификации при условии, что вносимые изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности и увеличению фонда оплаты труда;

сумму средств, выделяемых главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Союзного государства, в пределах образовавшихся у них в ходе выполнения соответствующей программы целевых остатков по состоянию на 1 января 2021 г. при значении показателя кассового исполнения в 2020 году не менее 90 процентов годовых бюджетных назначений и квартальных бюджетных назначений текущего года только при наличии обоснований потребности в направлении этих средств на те же цели дополнительно к ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Союзного государства на 2021 год;

4) на сумму средств, полученных ТРО Союза от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности сверх суммы, определенной подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего Декрета, и используемых ТРО Союза в качестве дополнительного источника финансирования его деятельности в соответствии со статьей 4 настоящего Декрета.

Статья 15

1) Установить, что распорядители и получатели средств бюджета Союзного государства при заключении договоров (контрактов) на реализацию программ, проектов и мероприятий Союзного государства вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 70 процентов от суммы договора (контракта), но не более 70 процентов от объема бюджетных ассигнований на 2021 год, если национальными нормативными правовыми актами не предусмотрен более высокий уровень допустимых авансовых платежей.

2) Установить, что при проведении мероприятий Союзного государства социальной направленности, связанных с лечением, реабилитацией, оздоровлением и отдыхом различных категорий граждан государств-участников, разрешается производить предоплату в размере 100 процентов стоимости путевок, приобретаемых в санаторно-курортные организации Республики Беларусь и Российской Федерации.

Статья 16

Установить, что финансирование мероприятий в 2021 году по разделу "Социальная политика" функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства производится на основании сводной бюджетной росписи согласно сметам расходов на их проведение, утвержденным руководителями государственных заказчиков мероприятий по согласованию с Постоянным Комитетом, а в случаях, когда государственным заказчиком мероприятий является Постоянный Комитет, - на основании смет расходов на их проведение, утвержденных Государственным секретарем.

Статья 17

Определить, что базовый оклад, установленный постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 5 мая 2014 г. N 1 "О порядке оплаты труда должностных лиц Постоянного Комитета Союзного государства" и постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. N 6 "О порядке оплаты труда должностных лиц Секретариата Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", корректируется на прогнозируемый индекс роста потребительских цен, составляющий 3,7 процента, и устанавливается на 2021 год в размере 31 302,19 российского рубля.

Статья 18

1) Совет Министров обеспечивает общее руководство исполнением бюджета Союзного государства на 2021 год и контроль за его исполнением в соответствии с нормативными правовыми актами Союзного государства.

2) Совет Министров по представлению Постоянного Комитета рассматривает в III квартале 2021 г. отчеты государственных заказчиков-координаторов и государственных заказчиков о ходе реализации программ и проектов Союзного государства, по которым освоение бюджетных средств составляет менее 50 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью доходов и расходов бюджета Союзного государства на первое полугодие 2021 г., и принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации программ и проектов Союзного государства.

Статья 19

Постоянный Комитет организует исполнение бюджета Союзного государства на 2021 год в соответствии с Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. N 3 (в редакции Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства от 21 февраля 2020 г. N 3) "О Порядке формирования и исполнения бюджета Союзного государства" и иными нормативными правовыми актами Союзного государства, регулирующими бюджетный процесс.

Статья 20

Настоящий Декрет вступает в силу с 1 января 2021 г. и подлежит опубликованию в средствах массовой информации Союзного государства, Российской Федерации и Республики Беларусь в двухнедельный срок после его утверждения Высшим Государственным Советом Союзного государства.

Председатель

Высшего

Государственного Совета

Союзного государства А. Лукашенко

Доходы бюджета Союзного государства на 2021 год по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджета Союзного государства

Расходы бюджета Союзного государства на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Союзного государства

Ведомственная структура расходов бюджета Союзного государства на 2021 год

Перечень программ Союзного государства с распределением бюджетных ассигнований по государственным заказчикам

Перечень программ Союзного государства с распределением бюджетных ассигнований по государственным заказчикам