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Назван главный недостаток всех смартфонов. И это не экран

Текст:   Антон Благовещенский
24.03.2021,  
12:30
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Большинство владельцев всех современных смартфонов, включая девайсы на Android и iOS, недовольны временем автономной работы устройств. Об этом говорится в отчете компании BlinkAI.

Так, согласно данным опроса, 75 процентов владельцев Android-смартфонов и 72 процента обладателей iPhone хотели бы увеличить "живучесть" своих мобильных устройств.

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Кроме того, около половины пользователей высказались за установку в смартфонах большего объема постоянной памяти, а 43 процента - за более производительный процессор. Примерно такой же процент владельцев устройств не устраивает качество снимков.

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