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Названа секретная настройка Android для увеличения времени работы

Текст:   Антон Благовещенский
24.03.2021,  
17:54
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В памяти смартфона постоянно работают в фоновом режиме пользовательские и системные приложения и сервисы. Все они влияют на время автономной работы устройства, однако некоторые из них можно отключить, повысив "живучесть".

Одна из функций, без которых можно обойтись - "Адаптивные уведомления". От их использования можно отказаться, что положительно повлияет на время работы без подзарядки, пишет Hi-tech Mail.ru.

Эта функция занимается сортировкой входящих уведомлений - раскладыванием их по стопкам и выделением наиболее важных. После ее отключения уведомления будут копиться в шторке неразобранными, однако те, кто получает не очень много сообщений, смогут обойтись и без нее.

Назван главный недостаток всех смартфонов. И это не экран

Отключить адаптивные уведомления можно следующим образом: открыть настройки, ввести в строке поиска "уведомления", пролистать результаты поиска вниз, открыть раздел "Адаптивные уведомления" и выбрать пункт "Нет".

Эксперты предупреждают, что резкого роста автономности ожидать не стоит.

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