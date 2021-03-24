Неврологи изучили "клетки-зомби", оживающие после смерти человека

Ученые из Университета Иллинойса исследовали клетки мозга, экспрессия которых активизируется после смерти человека. Результаты их работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Профессор-невролог Джеффри Леб и его коллеги провели эксперимент по моделированию смерти, чтобы проанализировать производство клеток в образцах мозговой ткани. Они были отобраны во время операции на головном мозге у 20 пациентов.

Результаты изменений клеточно-специфической активности во времени показали, что около 80 процентов генов оставались относительно стабильными в течение 24 часов. По словам ученых, это так называемые гены "домашнего хозяйства", которые необходимы для поддержания основных жизненных функций организма. Через несколько часов после смерти деградировали гены из нейронов, участвующие в такой деятельности мозга, как память, мышление и судорожная активность.

Удивительным оказалось поведение группы глиальных клеток - их авторы работы назвали "клетками-зомби", поскольку после смерти их активность сильно увеличилась. Пик посмертной экспрессии наступил только через 12 часов.

- Большинство исследований предполагают, что все процессы в мозге останавливаются, когда перестает биться сердце. Наши результаты показали, что это не так. Глиальные клетки продолжают жить и развиваться, что в принципе объяснимо - их работа заключается в очистке мозга после травм, таких как, кислородное голодание или инсульт, - рассказал профессор Леб, отметив, что спустя сутки эти клетки все же погибли и превратились в разрушающуюся ткань.

Авторы исследования добавили, что полученные данные станут полезными для поиска методов лечения и потенциальных лекарств для лечения психоневрологических расстройств мозга - аутизма, шизофрении, болезни Альцгеймера. Для этого используются ткани мозга умерших людей, но не учитывается посмертная экспрессия генов или клеточная активность.