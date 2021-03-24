О чем рассказал Дмитрий Мезенцев на конференции о защите исторической памяти

"СОЮЗ" публикует вступительное слово Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева на международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз".

Благодарен за приглашение принять участие в столь знаковой конференции, тема которой предельно актуальна. Несмотря на то, что мы скоро будем отмечать 76 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне, необходимость защиты исторической правды, отстаивания той истории, без которой мы не видели бы себя сегодня независимыми, свободными и мирными, - эта задача становится, к сожалению, все более актуальной. Мы видели, как в ушедшие дни на священной земле Хатыни тысячи и тысячи граждан Беларуси, гостей белорусской земли отдавали дань памяти тем, кого бесчеловечными усилиями фашистские прихвостни, нацисты лишили жизни. Мы слышали слова Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Мы понимаем, что трагедия Хатыни, Тростянца, трагедия сотен белорусских, российских, украинских сел, всех тех населенных пунктов и городов, куда пришла великая беда 1941-го года, не может быть забыта.

Совершенно "удивительным образом" мы после трех четвертей века обязаны вновь задавать себе вопрос: почему так? Почему очевидная Победа советского народа над нацизмом, почему огромная роль Советского Союза в Победе над всемирным злом подвергается сомнению? Этот вопрос мы задаем еще и потому, что для молодых людей, которым сейчас 15 - 20 - 25 лет, тот далекий, но очень важный период по-своему не близок. И эта конференция - один из возможных шагов к тому, чтобы приблизить те годы к дню сегодняшнему, чтобы осознать масштаб подвига, чтобы осознать значимость того нравственного выбора, который каждый раз делал советский солдат, идя в бой. Мы обязаны задуматься обо всем этом. Мы обязаны задуматься о том, что попытки, прежде всего, западных лидеров и западных экспертов поставить великий подвиг под сомнение, не только наносят ущерб душам молодых людей, но и сегодняшний, нынешний мир ставят в очень сложное, уязвимое положение, потому что растет число угроз безопасности, и не только европейскому континенту.

На земле Хатыни каждый думал о том горе, которое принесла война на белорусскую землю, на землю, которая сегодня объединена со странами Содружества Независимых Государств. Но каждый думал, наверное, и о той доле исторической памяти, которая сохраняется в наших семьях. Я вспоминал о том, что переживает каждый, приходящий на Пискаревское мемориальное кладбище, кладбище, где захоронено более 900 тысяч ленинградцев. Мы знаем о том, что родной брат Президента России Владимира Владимировича Путина тоже похоронен на этом кладбище в братской могиле.

Может быть, эта эстафета памяти заставляет нас помнить еще об одном подвиге: нравственном, литературном подвиге Алеся Адамовича и Даниила Гранина, которые в 70-е годы задумали и выпустили (да, под определенным давлением цензуры, которая существовала в то время) несколько скорректированный первый том "Блокадной книги" - книги, посвященной подвигу защитников и жителей города на Неве. И таких поступков - поступков писателей, экспертов, историков - в послевоенный период немало.

Мне кажется, тот разговор, который и сегодня поддержан нынешней конференцией, заставляет нас еще более внимательно посмотреть на то историческое наследие, которое сформировано после войны, и вернуться к одному огромному по своему масштабу историческому событию - к Нюрнбергскому процессу. И осенью 1945 года, и в 1946 году ни у кого не было сомнений в том, что Нюрнбергский процесс однажды и навсегда выставит преступному нацистскому режиму однозначную оценку - недопустимость повторения в будущем.

Но прошли годы, и мы видим совсем иное. Мы даже видим у ближайших наших стран-соседей марширующие колонны ветеранов дивизий СС. Мы видим заигрывание с профашистскими организациями, которое предъявляют миру, не стесняясь и, попирая в том числе, нравственные категории Европейского союза, руководство этих стран. И их никто не одергивает. Их не одергивает столица Евросоюза. Их не одергивают по-настоящему, весомо и значимо, многие вполне успешные организации. Вопрос: почему так происходит?

Один из ответов очевиден. Потому что стыдно признать ту роль - горькую, негативную, трагичную роль, - которую предшествующие поколения своих стран сыграли в судьбах миллионов людей, миллионов погибших и тех, кто пережил страдания, немыслимые страдания в годы Великой Отечественной войны.

Победа предварила Нюрнбергский процесс. На протяжении десятилетий не было той общественной дискуссии, постановки под сомнение итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, во многом и потому, что народы и политические лидеры помнили о тех страданиях.

Мы сегодня видим, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предъявляют миру единство подходов. Напомним, как убедительно прошли торжества 8 и 9 мая ушедшего года в Минске, в областных центрах, в десятках поселков и городов, где были восстановлены и обновлены стелы, памятники солдатам Победы, - тем, кто ушел, тем, кто не вернулся с боев. Мы помним Парад Победы на Красной Площади в Москве 24 июня ушедшего года, когда национальный лидер Беларуси сказал всему миру: "Приехал в столицу своего Отечества". Мы всё это помним. Мы помним и чтим.

Но этого мало сегодня. Очень значимо и весомо противопоставить давлению тех псевдоэкспертов нашу позицию, нашу умную, взвешенную, авторитетную позицию, в том числе в разговоре и диалоге с молодежью - умного, тонкого, ненавязчивого, не шаблонного, не прямолинейного; с призывом к этим молодым людям осмыслить то, что было сделано каждым воином Победы; с просьбой осмыслить, сможет ли он так же поступить сегодня, сможет ли он во вполне спокойное, благополучное нынешнее время преодолевать страдания, идти по особому пути выковывания характера, способен ли он на подвиг.

Сегодня нет, на счастье, войны, но ушедшие события поствыборного противостояния многих людей заставили сделать выбор - выбор между правдой и защитой своего Отечества и тем, что навязывается извне, в Telegram-каналах, так называемой оппозицией. Абсолютное большинство граждан Белоруссии сделали свой выбор и сказали, что защитят свою страну, потому что "любимую не отдают".

Но есть люди, которые не в полной мере понимают, что борьба за свободную и независимую Беларусь, борьба за стабильность и порядок на улицах белорусских городов - это в том числе ответ на тот нравственный призыв и напутствие, которые даны солдатами Великой Отечественной нынешнему поколению. Нельзя струсить, нельзя отступить, нельзя обмануться и поддаться лживым, неискренним призывам. Убежден в том, что такой разговор, который продолжает эта конференция, делает его более широким, очень важен для белорусского общества.

Он важен и для российского общества. Он важен для всех стран Содружества Независимых Государств. Сегодня в национальных квартирах мы, естественно, занимаемся вопросами экономики, социального развития, повышения уровня благосостояния. Это все очень важно и значимо. Но нисколько не менее значимо не забывать о том, что у нас много друзей, но и немало недоброжелателей, немало врагов, которые раскачивают нравственные устои общества и государственный фундамент страны через души молодых людей, которые заставляют сомневаться в том, в чем сомневаться мы права не имеем.

Та историческая правда, о которой мы говорим, которая представлена на развернутой в этих стенах выставке, должна доноситься как можно более тонко, как можно более аккуратно. Нельзя заставить молодых людей - именно заставить! - говорить о войне. Но можно пригласить к сопереживанию, к сочувствию, к осмыслению.

Я хотел бы поблагодарить еще раз за право выступить на этой конференции с приветственным словом. Поблагодарить организаторов - Палату Представителей Национального Собрания, Национальную академию наук Республики Беларусь, Академию управления - за постановку темы конференции и базовых выступлений именно в том ключе, как они обозначены.

Со своей стороны, хочу сказать, что в ушедшем году мы обратились в Постком Cоюзного государства, к Государственному секретарю тогда Григорию Алексеевичу Рапоте, с просьбой поддержать выпуск книги (сейчас я уже понимаю, что она станет началом новой серии), которую подготовили коллективы, научные сотрудники шести военно-патриотических и военно-исторических музеев Беларуси и России - музеев "Брестская крепость", Мемориального комплекса "Хатынь", музея "Сталинградская битва", музея "Город-Герой Севастополь", Центрального музея Победы Великой Отечественной войны на Поклонной горе и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, который был, как мы хорошо знаем, открыт 27 октября 1944 года. Минский Музей Победы был открыт тогда, когда Победы еще не было, но убежденность в ней белорусского руководства и белорусского народа была очевидна. Мы подготовили сто страниц, посвященных таким экспонатам шести музеев Белоруссии и России, которые не всегда привлекают внимание тех, кто приходит осматривать экспозицию, тех, кто не всегда внимательно, пробегая по залам того или иного музея, вглядывается и вчитывается в документы и экспонаты. Мы привлекли внимание к совершенно разным экспонатам, сделав эту книгу очень близкой читателю. Мы так хотели.

Сегодня я понимаю, что одной этой книгой невозможно ограничиться. Мы открываем серию таких ежегодников, которые будут посвящены многим и многим военно-историческим музеям, которые говорят о Великой Победе. Но это требует не только укладки этих фотографий и исторических справок на лист бумаги. Это требует большой работы вокруг изданий этих книг, общественной дискуссии, прихода в вузы, в старшие классы школ, а может быть, и в младшие. И во взаимодействии с теми ветеранскими организациями и теми ветеранами, кто еще с нами, мы должны сформировать тон диалога - очень честный, очень понятный, умный и тонкий. Это и будет одним из ответов на напутствие, данное теми солдаты, которых с нами давно уже нет.