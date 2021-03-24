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Шимпанзе в чешском сафари-парке Двур Кралове и зоопарке Брно теперь активно связываются между собой с помощью приложения для онлайн-созвона Zoom. На такой шаг учреждения пошли, чтобы скрасить будни животных, совсем уж заскучавших без посетителей из-за локдауна. В дополнение к деревьям, лианам, кормушкам и прочим деталям обезьяньего "интерьера" в павильоне шимпанзе появился телевизор, и приматы стали в очередной раз проявлять поразительное сходство с людьми.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как передает агентство Reuters, они видят картинку того, что делают их товарищи в другом зоопарке, но без звука. "Вначале они подходили к экрану с защитными или угрожающими жестами, было взаимодействие... А потом это переросло в режим "Я в кино" или "Я смотрю телевизор". Когда они видят напряженные ситуации, они как будто встают с дивана, как мы, когда смотрим спортивные соревнования в прямом эфире", - рассказала Габриэла Линхартова, сотрудница Двур Кралове.

Но главное - шимпанзе, прямо как люди, по пути к экрану стали брать с собой всякие вкусности вроде орехов, чтобы было что пожевать во время просмотра! Видеосозвоны обезьян каждый день транслируются на официальном сайте зоопарка, так что все эти чудеса можно воочию увидеть в интернете. В конце марта руководство учреждения решит, стоит ли продолжать проект.

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