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24.03.2021 13:16
Рубрика: Общество

Около десяти выходов в открытый космос проведут российские космонавты

Текст: Наталия Ячменникова
Примерно десять выходов в открытый космос проведут российские космонавты - члены новой экспедиции на МКС. Об этом сообщил на предполетной онлайн-конференции в ТАСС командир корабля "Союз МС-18" Олег Новицкий. "У нас обширная программа внекорабельной деятельности - десять выходов в открытый космос. Мне повезет поработать в трех", - сказал он.
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

В свою очередь, космонавт Петр Дубров отметил, что если все пойдет по плану, то он покинет борт станции семь раз. Заметим, что для Петра это первый космический полет. Так что столь напряженным графиком работы вне станции может похвастаться далеко не каждый новичок.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Напомним: 9 апреля к МКС стартует российский корабль "Союз МС-18" с двумя космонавтами и астронавтом на борту. Ранее стало известно, что место Сергея Корсакова в корабле отдали астронавту НАСА Марку Ванде Хаю. В результате на российском корабле к МКС отправятся командир экипажа Олег Новицкий, космонавт Петр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай. Олег Новицкий должен вернуться в октябре, а Марк Ванде Хай и Петр Дубров останутся на более продолжительную экспедицию, до прибытия корабля через один. Предварительно - до 28 марта 2022 года. Это связано со съемками на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов" с участием актрисы и режиссера. Они планируются как раз в октябре.

"Поскольку я планируюсь на более длительную экспедицию, буду в составе МКС-66, соответственно, возможно, мне придется принимать и второй новый модуль, рассказал Долгов. - Соответственно, с ним будет связано еще несколько выходов".

Ожидается, что в ближайшее время российский сегмент пополнится двумя новыми модулями - многофункциональным лабораторным "Наука" и узловым "Причал". Чтобы интегрировать их в состав станции, понадобится много работы в открытом космосе. А в дальнейшем российский сегмент пополнит также Научно-энергетический модуль.

Новый экипаж готов также продолжить поиск трещин в российском модуле "Звезда". "Мы очень надеемся, что предыдущий экипаж, который сейчас на станции, успешно завершит эти работы. Но мы готовы при необходимости поддерживать нашу станцию. Если нам придется продолжать искать, мы будем стараться. И, в свою очередь, надеемся, что на нас точно эта операция закончится, станция будет работать так же надежно, как всегда", - заметил Петр Дубров.

При этом отправка на МКС каких-то новых инструментов пока не планируется: все необходимое есть на борту. Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Всего на станции были обнаружены две трещины. Первую трещину размером около 4 см заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому экипаж выявил несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины. Однако обследования уже показали, что две еще предполагаемые трещины - это лишь царапина и скол.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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По данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. Давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту.

Сегодня Межведомственная комиссия на заседании рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-18" и продолжить их подготовку к полету на Байконуре. Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме за несколько дней до старта.

Как известно, срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о его продлении до 2030 года. По словам заместителя руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрия Гидзенко, решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

Кстати

Экипаж корабля "Союз МС-18", который отправится на МКС в апреле, вакцинировался от коронавируса, сообщил командир экипажа космонавт Олег Новицкий. "Мы с Петром привились где-то сразу после Нового года", - сказал Новицкий. Американец Марк Ванде Хай также подтвердил, что привился от коронавируса.

Общество Космос

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