Олег Знарок покидает "Спартак"

Олег Знарок в следующем сезоне не будет тренировать московский "Спартак". Об этом сообщается в официальном "Твиттере" "красно-белых".

"Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба "Спартак". Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях наблюдательного совета будет объявлено дополнительно", - говорится в заявлении.

Олег Знарок один из самых титулованных тренеров российского хоккея. Его команды трижды брали Кубок Гагарина, он выигрывал "золото" чемпионата мира и Олимпийских игр со сборной, но в "Спартаке" у него не получилось. Два года подряд "красно-белые" под началом специалиста выбывают на стадии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Причем в этом сезоне "Спартак" уступил ЦСКА всухую - 0:4.

Основным кандидатом на вакантную должность считается экс-наставник сборной Алексей Кудашов.