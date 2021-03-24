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24.03.2021 07:56
Рубрика: Общество

Опаснее кока-колы: Врач назвал напиток, разрушающий поджелудочную

Текст: Оксана Грибанова

От свежевыжатого фруктового сока человек получает больше вреда, чем пользы. Регулярное употребление такого напитка - из-за высокого содержания в нем "жидкого сахара" - изнашивает поджелудочную железу.

В результате через пять-шесть лет с большой вероятностью любителю сладких соков диагностируют сахарный диабет, предупредил доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков. Материал об этом опубликован в Instagram доктора.

Фото: iStock
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По словам профессора, по сахарам фруктовые соки вреднее кока-колы. Врач посоветовал вместо сока съесть целый фрукт. Например, предпочесть апельсин соку их этого продукта. В умеренном количестве и при отсутствии противопоказаний цельный продукт принесет только пользу. Сок и непосредственно фрукт, из которого его делают, усваиваются по-разному.

Ранее диетолог опроверг распространенное мнение, что незадолго до сна можно без вреда для фигуры выпить стакан молока или кефира. Алексей Ковальков отметил, что на молочные продукты выделяется инсулин. Поэтому их, а также каши, медленные углеводы и фрукты, есть перед сном не стоит. В позднее время можно позволить себе мясо, рыбу или морепродукты (все это в небольших порциях), а также овощи.

Наука Общество Здоровье

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