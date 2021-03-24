Осужденным после отсидки могут запретить приближаться к потерпевшим

Осужденных за особо тяжкие преступления могут ограничить в правах, запретив им приближаться к людям, пострадавшим от их действий. В настоящее время за такими преступниками осуществляется административный надзор после освобождения. Но он далеко не всегда эффективен. Да и заточен такой контроль в первую очередь на своевременные отметки в уголовных инспекциях. О жертвах же преступлений никто особо не заботится.

Зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что подготовит законопроект, который запретит осужденным за особо тяжкие преступления общаться с потерпевшими и даже приближаться к ним. Кроме того, по задумке парламентария, следует запретить таким бывшим заключенным "высказываться о событиях, касающихся потерпевших".

Такое решение депутат Пушкина приняла после публикации на популярном видеохостинге интервью Ксении Собчак, взятое у "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Отсидевший 17 лет за заточение в подвальный бункер двух несовершеннолетних девочек мужчина рассказал, что не против был бы увидеться с девушками, которых почти 4 года насиловал в подвале. Одна из девушек родила от маньяка двоих детей. Мохов сообщил в интервью, что после этого девушка больше ни разу не родила, поэтому то ли в шутку, то ли всерьез предложил ей помочь.

Ранее Пушкина обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить на законность эти слова Мохова. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил "организовать процессуальную проверку по высказываниям "скопинского маньяка".

По словам Оксаны Пушкиной, закон об административном надзоре за освободившимися осужденными никак не защищает потерпевших. Он интересен только УФСИН и МВД и направлен на то, чтобы освободившийся ходил отмечаться несколько раз в месяц. "Будет законодательно обоснованно ограничить право таких людей высказываться о событиях, касающихся потерпевших, и их личных интимных тайнах", - цитирует Пушкину РБК.

Владимир Жириновский после скандального фильма Ксении Собчак предложил и вовсе законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство.

А депутат Госдумы Евгений Ревенко предложил несколько иной подход к этой теме. По его мнению, необходимо обязать преступников перечислять гонорары за такие интервью жертвам их преступлений. "Я бы предложил законодательно закрепить норму, которая обязывает всех авторов подобных публикаций и бывших заключенных, которые раздают интервью, пишут мемуары и похожее, все гонорары переводить жертвам их преступлений или их родственникам. Сложно представить, какие моральные страдания причиняют подобного рода публикации, поэтому за это должна быть компенсация. И должна быть закреплена ответственность за сокрытие подобного рода доходов", - сообщил на своей странице в соцсети парламентарий.