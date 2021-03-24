Открыта регистрация на "золотые стажировки" для студентов и выпускников

Для студентов и выпускников вузов и колледжей, которые хотят попасть на престижную стажировку в одну из ведущих российских компаний, открыта регистрация на участие в конкурсе "Золотая стажировка" всероссийской акции "Время карьеры". Заявки можно подавать на сайте проекта до 19 апреля. Организаторы конкурса - президентская платформа "Россия - страна возможностей", Минобрнауки, Росмолодежь и Уральский федеральный университет.

Что такое "золотые стажировки"? Возможность попробовать свои силы на реальном рынке труда. Участников ждут полезные лекции, которые помогут подготовиться ко всем этапам приема на работу, реальные тестовые задания и собеседования. Лучшим участникам - приглашение на стажировку. А для кого-то она станет шагом к блестящей карьере под присмотром опытных сотрудников

- В этом году конкурс пройдет в пять этапов: онлайн-регистрация, тестирование, решение кейсов, собеседования с компаниями-партнерами и - для лучших - финал, где их ждет командная работа над проектами. На кону - золотая сотня стажировок в крупнейших компаниях страны, - прокомментировал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Некоторые компании готовы предложить участникам вознаграждения за стажировку или место в штате, а также при необходимости помощь с переездом.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, стажировки для ребят - возможность независимой оценки уровня своих навыков на онлайн-тестировании, а главное - шанс познакомиться с работодателями и попробовать свои силы в реальных проектах еще до выхода на рынок труда.

Кстати, кроме стажировок, участники точно получат ценные советы о том, как составлять резюме, проходить реальное собеседование и строить карьеру.