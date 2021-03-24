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24.03.2021 11:37
Рубрика: Общество

Открыта регистрация на "золотые стажировки" для студентов и выпускников

Текст: Мария Набиркина

Для студентов и выпускников вузов и колледжей, которые хотят попасть на престижную стажировку в одну из ведущих российских компаний, открыта регистрация на участие в конкурсе "Золотая стажировка" всероссийской акции "Время карьеры". Заявки можно подавать на сайте проекта до 19 апреля. Организаторы конкурса - президентская платформа "Россия - страна возможностей", Минобрнауки, Росмолодежь и Уральский федеральный университет.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Что такое "золотые стажировки"? Возможность попробовать свои силы на реальном рынке труда. Участников ждут полезные лекции, которые помогут подготовиться ко всем этапам приема на работу, реальные тестовые задания и собеседования. Лучшим участникам - приглашение на стажировку. А для кого-то она станет шагом к блестящей карьере под присмотром опытных сотрудников

- В этом году конкурс пройдет в пять этапов: онлайн-регистрация, тестирование, решение кейсов, собеседования с компаниями-партнерами и - для лучших - финал, где их ждет командная работа над проектами. На кону - золотая сотня стажировок в крупнейших компаниях страны, - прокомментировал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Некоторые компании готовы предложить участникам вознаграждения за стажировку или место в штате, а также при необходимости помощь с переездом.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, стажировки для ребят - возможность независимой оценки уровня своих навыков на онлайн-тестировании, а главное - шанс познакомиться с работодателями и попробовать свои силы в реальных проектах еще до выхода на рынок труда.

Кстати, кроме стажировок, участники точно получат ценные советы о том, как составлять резюме, проходить реальное собеседование и строить карьеру.

Общество Образование

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