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24.03.2021 10:42
Рубрика: Общество

Открытый урок для школьников пройдет в День театра

Текст: Ксения Колесникова

25 марта пройдет открытый урок "Театр - сила искусства", посвященный Всемирному дню театра. Будет несколько интересных блоков - знакомство школьников с зарождением театра в античности, история открытия первых театров в России и театров для детей, студенческие театры. Ребятам расскажут о том, кто сегодня работает в этой сфере.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Минпросвещения составило новый список топ-50 специальностей в колледжах

Открытые уроки проводит Минпросвещения вместе с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование".

Прямой эфир будет вестись из Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле - первого театра в России. Трансляция будет доступна в 12:00 по московскому времени в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте".

Общество Образование Культура Театр Правительство Минпросвещения

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