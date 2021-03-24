Открытый урок для школьников пройдет в День театра

25 марта пройдет открытый урок "Театр - сила искусства", посвященный Всемирному дню театра. Будет несколько интересных блоков - знакомство школьников с зарождением театра в античности, история открытия первых театров в России и театров для детей, студенческие театры. Ребятам расскажут о том, кто сегодня работает в этой сфере.

Открытые уроки проводит Минпросвещения вместе с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование".

Прямой эфир будет вестись из Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле - первого театра в России. Трансляция будет доступна в 12:00 по московскому времени в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте".