Памфилова: Лицо избирательной системы стало более женским

За последние пять лет количество женщин в российской избирательной системе выросло, они возглавляют 85% участковых комиссий, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава комиссии.

Подводя итоги пяти лет работы ЦИК, она отметила, что "у избирательной системы, как оказалось, очень женское лицо". "За это время оно стало еще более женским, но это не значит - слабым. Это мягкая сила, которая позволяет выдерживать на своих хрупких плечах все те невзгоды, все, что обрушивается во время избирательных кампаний на членов комиссий", - сказала глава Центризбиркома.

"У нас 85% председателей участковых комиссий - это женщины. В составах субъектовых комиссий - почти до 40%, в составах территориальных комиссий - это почти 65%", - сообщила Памфилова.

"И хочу сказать, что это женщина с характером, мы не раз в этом убеждались", - добавила она.

Отметим, что в самом Центризбиркоме доля женщин также увеличивается: в уходящем составе их было три - Элла Памфилова, Майя Гришина и Евгения Орлова, а в новом будет четыре - помимо действующего председателя, это Наталья Бударина, Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина. Новый состав комиссии соберется на первое заседание на следующей неделе.