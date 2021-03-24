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24.03.2021 12:07
Рубрика: Власть

Памфилова: Лицо избирательной системы стало более женским

Текст: Галина Мисливская

За последние пять лет количество женщин в российской избирательной системе выросло, они возглавляют 85% участковых комиссий, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава комиссии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Подводя итоги пяти лет работы ЦИК, она отметила, что "у избирательной системы, как оказалось, очень женское лицо". "За это время оно стало еще более женским, но это не значит - слабым. Это мягкая сила, которая позволяет выдерживать на своих хрупких плечах все те невзгоды, все, что обрушивается во время избирательных кампаний на членов комиссий", - сказала глава Центризбиркома.

"У нас 85% председателей участковых комиссий - это женщины. В составах субъектовых комиссий - почти до 40%, в составах территориальных комиссий - это почти 65%", - сообщила Памфилова.

"И хочу сказать, что это женщина с характером, мы не раз в этом убеждались", - добавила она.

Отметим, что в самом Центризбиркоме доля женщин также увеличивается: в уходящем составе их было три - Элла Памфилова, Майя Гришина и Евгения Орлова, а в новом будет четыре - помимо действующего председателя, это Наталья Бударина, Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина. Новый состав комиссии соберется на первое заседание на следующей неделе.

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