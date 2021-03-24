Переболевший COVID-19 Дембеле потерял сознание на тренировке

Нападающий мадридского "Атлетико" Мусса Дембеле потерял сознание во время тренировки. Инцидент произошел 23 марта во время тренировочного занятия. К 24-летнему футболисту тут же бросились врачи клуба, которые оказали спортсмену первую помощь. Сообщается, что причиной произошедшего стало кратковременное падение артериального давления.

Известно, что в феврале Дембеле переболел коронавирусом. При этом все жизненно важные показатели игрока были в порядке, и он даже смог покинуть базу команды за рулем собственного автомобиля. Принято решение, что футболист останется под наблюдением врачей.

Мусса Дембеле выступает за "Атлетико" на правах аренды. Он перебрался в Мадрид из "Лиона" в начале года и успел провести лишь четыре матча.