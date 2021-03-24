Песков заявил о невозможности участвовать в дискуссии по интервью "скопинского маньяка"

Вокруг темы, надо ли запрещать брать интервью у вышедших на свободу преступников, идет большая дискуссия, но администрация президента не может в ней участвовать. Лучше, чтобы это сделали представители общественности, и потом на их мнение уже могут опираться законодатели, пояснил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналист, задавая вопрос, не уточнил, о чем идет речь, но очевидно, что сейчас на слуху нашумевшее интервью журналистки Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым.

"Мы знаем, что действительно сейчас ведется широкая дискуссия вокруг этого, высказываются самые разные точки зрения. Но мы никак не можем принимать участие в этой дискуссии как администрация президента и как Кремль", - заявил Песков.

"Все-таки гораздо лучше, если эту дискуссию ведут представители общественных кругов, лидеры общественного мнения", - убежден пресс-секретарь президента. "Они высказывают мнения, на которые впоследствии можно будет ориентироваться законодателям или прочим кругам. Но мы не можем принимать участие в этой дискуссии", - подчеркнул он. На вопрос, почему, Песков сказал, что это не функции администрации президента.