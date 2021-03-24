Почему курс рубля снова снизился

Вторая половина марта обернулась для рубля очередным снижением: только за последнюю неделю курсы доллара и евро выросли на 3-4 рубля. Нервозность инвесторов очевидна - они отвернулись от российских активов из-за финансового кризиса в Турции и нового витка обсуждения санкций против России. В ближайшее время курс должен стабилизироваться, рассчитывают аналитики, но на его рост сильно рассчитывать не приходится.

Торги на бирже идут по 76 рублей за доллар и 90 рублей за евро, что примерно на 5% ниже, чем неделю назад. В Банке России бить тревогу по этому поводу пока не склонны.

Положение рубля заметно пошатнули события вокруг другого центробанка - турецкого. На прошлой неделе он повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 19%. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз уволил главу центробанка. Инвесторы на это отреагировали распродажей турецких активов, а заодно и активов других развивающихся экономик, включая и российскую: нарушение независимости любого ЦБ не проходит бесследно.

Вторым "черным шаром" стали планы США объявить на этой неделе о новых санкциях. Не исключен возможный запрет покупки российского госдолга иностранцами. "Риск, что новые санкции все-таки затронут российский госдолг, возможно, провоцирует отток нерезидентов из облигаций федерального займа, а это дополнительный спрос на доллар", - констатирует заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. Впрочем, и к такому развитию событий российская финансовая система готова, даже несмотря на то, что около четверти российского госдолга покупают иностранные инвесторы, следовало из заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова.

"В нынешних условиях иностранные инвесторы уже не играют ключевой роли на рынке ОФЗ, и их уход не создаст проблем для финансирования дефицита бюджета", - считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Еще один фактор, который сильно расшатывает курс рубля уже второй год, - это незавершившаяся пандемия. Она влияет на стоимость нефти, от которой зависит рубль. Рост доходностей гособлигаций США и третья волна COVID-19 привели к глобальному укреплению доллара, подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Третья волна может подорвать туристический сезон в Европе и тем самым снизить спрос на топливо, на этом фоне растущие было цены на нефть снова опустились - с 70 до 60 долларов за баррель Brent.

Нельзя сказать, что это очень низкие цены - по крайней мере для российского бюджета, сверстанного исходя из среднегодовой стоимости барреля в 43,3 доллара. В то же время повышение цен сверх этой отметки нивелируется бюджетным правилом: так, в марте ежедневный объем покупок валюты в три раза выше февральского уровня, напоминает эксперт центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Василиса Баранова. По оценке ЦЭП, "справедливое" значение валютного курса, которое должно было бы быть при таких ценах на нефть и интервенциях минфина, составляет около 68-70 рублей за доллар. "То есть сейчас рубль примерно на 8-12% слабее своего справедливого уровня, который мы бы наблюдали, если бы действовали только экономические факторы", - говорит Баранова. По оценке руководителя центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, совокупный эффект для курса рубля от действующих санкций и от их потенциального расширения вместе с влиянием бюджетного правила может составлять до 25-30%. Другими словами, без учета этих эффектов курс мог бы оказаться и ниже 60 рублей за доллар.

68 рублей мог бы сейчас стоить доллар, если бы курс формировали только экономические факторы

Опрошенные "РГ" аналитики в основном сходятся во мнении, что сейчас на рубль гораздо больше влияют именно политические, а не экономические факторы. По прогнозам Васильева, курс в марте и апреле стабилизируется на уровне 73-76 рублей за доллар и 87-91 за евро. Весомую поддержку рублю окажут налоговый период (повышает спрос на рубли), повышение ключевой ставки Банком России, вероятное замедление инфляции и повышение реальной рублевой процентной ставки, считает он.

В среднем в 2021 году курс будет находится в диапазоне 73-75 рублей за доллар, ожидает Баранова. Но помимо трудно прогнозируемых политических факторов ослабить валютный курс также может и накопившаяся на руках у людей наличность (по оценке ЦЭП, около 1,8 трлн рублей), если она при возможном укреплении рубля будет пущена гражданами на покупку иностранной валюты.