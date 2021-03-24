Почему курс рубля снова снизился

Новости

В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции 20:39
В Сербии осквернили памятник советским солдатам 20:24
Нефть Brent дорожает почти на 6% 20:17
"Металлург" разгромил "Авангард" и сравнял счет в серии 19:50
Избивший в Капотне годовалую падчерицу отчим получил 7,5 лет колонии 19:34
Мишустин провел переговоры с президентом Республики Кипр 19:24
В Суэцком канале может возникнуть "пробка" из 250 судов 19:22
Эксперимент по электронному кадровому документообороту продлен 19:17
В бундестаге предложили поднять вопрос о вотуме доверия правительству Меркель 19:05
Портал госуслуг будет оповещать пользователя о назначении гендиректором 18:57
Песков заявил об ответных мерах на санкции Канады 18:56
Молчание Сеула и Вашингтона по поводу северокорейских запусков вызвало вопросы 18:50
Сергей Шойгу встретился с разработчиком виртуального оружия 18:38
Министры иностранных дел РФ и Южной Кореи провели переговоры в Сеуле 18:33
Депутаты МГД направят в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за незаконный сброс отходов 18:32
Правительство РФ примет участие в акции "Час Земли" 18:06
Министр обороны Румынии опубликовал секретные данные 18:03
Путин придал школам искусств новый статус 17:54
Трусова сорвала каскад в короткой программе на ЧМ 17:43
Путин встретится с лауреатами премий и посетит детский театр 17:42
Алина Загитова поддержала участников ЧМ в Стокгольме 17:27
Песков оценил возможность возвращения Путина к обычному графику работы 17:22
Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами 17:19
В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в школе 17:18
Эрдоган переизбран на пост главы Партии справедливости и развития 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 19:27
Рубрика: Экономика

Русско-турецкая волна

Почему курс рубля снова снизился
Текст: Игорь Зубков, Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
Вторая половина марта обернулась для рубля очередным снижением: только за последнюю неделю курсы доллара и евро выросли на 3-4 рубля. Нервозность инвесторов очевидна - они отвернулись от российских активов из-за финансового кризиса в Турции и нового витка обсуждения санкций против России. В ближайшее время курс должен стабилизироваться, рассчитывают аналитики, но на его рост сильно рассчитывать не приходится.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Торги на бирже идут по 76 рублей за доллар и 90 рублей за евро, что примерно на 5% ниже, чем неделю назад. В Банке России бить тревогу по этому поводу пока не склонны.

Фото: Александр Корольков/РГ
Банк России модернизирует банкноты шести номиналов

Положение рубля заметно пошатнули события вокруг другого центробанка - турецкого. На прошлой неделе он повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 19%. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз уволил главу центробанка. Инвесторы на это отреагировали распродажей турецких активов, а заодно и активов других развивающихся экономик, включая и российскую: нарушение независимости любого ЦБ не проходит бесследно.

Вторым "черным шаром" стали планы США объявить на этой неделе о новых санкциях. Не исключен возможный запрет покупки российского госдолга иностранцами. "Риск, что новые санкции все-таки затронут российский госдолг, возможно, провоцирует отток нерезидентов из облигаций федерального займа, а это дополнительный спрос на доллар", - констатирует заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. Впрочем, и к такому развитию событий российская финансовая система готова, даже несмотря на то, что около четверти российского госдолга покупают иностранные инвесторы, следовало из заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова.

"В нынешних условиях иностранные инвесторы уже не играют ключевой роли на рынке ОФЗ, и их уход не создаст проблем для финансирования дефицита бюджета", - считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Еще один фактор, который сильно расшатывает курс рубля уже второй год, - это незавершившаяся пандемия. Она влияет на стоимость нефти, от которой зависит рубль. Рост доходностей гособлигаций США и третья волна COVID-19 привели к глобальному укреплению доллара, подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Третья волна может подорвать туристический сезон в Европе и тем самым снизить спрос на топливо, на этом фоне растущие было цены на нефть снова опустились - с 70 до 60 долларов за баррель Brent.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В Минэнерго рассказали, почему цены на бензин не следуют за нефтяными

Нельзя сказать, что это очень низкие цены - по крайней мере для российского бюджета, сверстанного исходя из среднегодовой стоимости барреля в 43,3 доллара. В то же время повышение цен сверх этой отметки нивелируется бюджетным правилом: так, в марте ежедневный объем покупок валюты в три раза выше февральского уровня, напоминает эксперт центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Василиса Баранова. По оценке ЦЭП, "справедливое" значение валютного курса, которое должно было бы быть при таких ценах на нефть и интервенциях минфина, составляет около 68-70 рублей за доллар. "То есть сейчас рубль примерно на 8-12% слабее своего справедливого уровня, который мы бы наблюдали, если бы действовали только экономические факторы", - говорит Баранова. По оценке руководителя центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, совокупный эффект для курса рубля от действующих санкций и от их потенциального расширения вместе с влиянием бюджетного правила может составлять до 25-30%. Другими словами, без учета этих эффектов курс мог бы оказаться и ниже 60 рублей за доллар.

68 рублей мог бы сейчас стоить доллар, если бы курс формировали только экономические факторы

Опрошенные "РГ" аналитики в основном сходятся во мнении, что сейчас на рубль гораздо больше влияют именно политические, а не экономические факторы. По прогнозам Васильева, курс в марте и апреле стабилизируется на уровне 73-76 рублей за доллар и 87-91 за евро. Весомую поддержку рублю окажут налоговый период (повышает спрос на рубли), повышение ключевой ставки Банком России, вероятное замедление инфляции и повышение реальной рублевой процентной ставки, считает он.

В среднем в 2021 году курс будет находится в диапазоне 73-75 рублей за доллар, ожидает Баранова. Но помимо трудно прогнозируемых политических факторов ослабить валютный курс также может и накопившаяся на руках у людей наличность (по оценке ЦЭП, около 1,8 трлн рублей), если она при возможном укреплении рубля будет пущена гражданами на покупку иностранной валюты.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о реестре турагентств
Песков заявил об ответных мерах на санкции Канады
В Минобороны подготовили новый приказ о рассекречивании архивов войны
Госдума ужесточила регулирование НКО-иноагентов
Анна Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны