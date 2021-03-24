Почему так много пестицидов в овощах и антибиотиков в мясе

В других странах снижают использование антибиотиков. А мы рады, что много применяем и это обеспечивает высокие привесы. Надо запретить антибиотики без рецепта и идентифицировать всех животных. Фото: EPA

70% нашей рыбы перерабатывается в Китае. Но рынки должны быть диверсифицированы, у нас должно быть несколько каналов сбыта. А если нет, это рано или поздно выйдет боком - будут давить на цены или вытеснять с рынка.

У нас на кораблях есть больные коронавирусом - это факт. Одна из причин закрытия поставок - забота китайцев о здоровье, в этом я тоже не сомневаюсь.

Документы китайских коллег уже не просто регламентируют ситуацию с коронавирусом. Это уже элемент долгосрочной программы, которая даст им возможность регулировать импорт любой продукции.

В начале февраля Китай на четыре недели приостановил прием импортных деклараций на птицу трех российских предприятий. В партиях обнаружили геном коронавируса. В интересах наших экспортеров не допускать повторения такой ситуации.

Китай неоднократно обнаруживал в нашем рапсе и сое ГМО. Мы провели расследование и пришли к выводу, что все это въезжает из стран ЕАЭС.

Рынок семян у нас теневой. Сегодня этот рынок пригрел большое количество людей, жаждущих быстрой наживы. Из-за границы привезли полтонны семян, разбавили своими тремя тоннами - и считают, что это нормально. Наши дачники и не такое купят.

Сейчас никто не знает, какие и сколько пестицидов ввозят к нам. Закон (который возвращает Россельхознадзору контроль за ввозом и перемещением пестицидов. - Прим. ред.) вступит в силу только 1 июля. А до этого на протяжении 10 лет у нас был разброд и шатание. Мы все равно находили импортную продукцию с повышенным содержанием пестицидов.

Мы будем контролировать ввоз и перемещение пестицидов. А ввоз продуктов, которые могут содержать эти пестициды в большом количестве, на границе сегодня все равно никто не контролирует. Хотя нужно отслеживать от поля до прилавка.

На Западе стремятся максимально сокращать использование пестицидов. А мы пока даже не говорим об этом.

В западных странах снижают использование антибиотиков. А мы радуемся тому, что много применяем и это обеспечивает нам высокие привесы. Во-первых, нам надо запретить использовать антибиотики без рецепта. Во-вторых, животные должны быть идентифицированы. И тогда можно найти, какие антибиотики каким образом в каком животном оказались.

На Западе стремятся максимально сокращать использование пестицидов. А мы пока даже не говорим об этом

У нас в ЕАЭС нет единой системы прослеживаемости антибиотиков. В одной стране союза регистрируют антибиотик. А поскольку у нас с вами свободные границы, его можно легко провезти в чемодане.

Закон об идентификации животных очень важен. Но надо внедрить его в мягкой форме. У нас много личных подсобных хозяйств. А с принятием этого закона может выясниться, что животных в хозяйствах гораздо больше, чем нужно для личных потребностей. Тогда им нужно будет переходить уже в категорию крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ).

Не вводить совсем систему прослеживаемости зерна нельзя. Если мы хотим оставаться лидерами по экспорту зерна, то надо отвечать за безопасность и качество продукции. Можно ничего не контролировать, но тогда мы потеряем рынки.

Китай серьезно пострадал от африканской чумы свиней. Но сейчас там идет активное восстановление производства свинины, реализуются масштабные проекты. И надеяться на то, что Китай разрешит свободно пользоваться своим рынком, не надо. Будет востребована разве только та продукция, которая у них пользуется наибольшим спросом. Это ноги, уши, хвосты и желудки.

Любая страна защищает свой рынок и пускает к себе только ту продукцию, которую она не может произвести.

Дословно

Маршруты российской рыбы

- Часть российской рыбы, которая поступала в Китай, приезжала из Нидерландов. То есть мы ловим у нас, везем в Голландию, а оттуда уже рыба отправляется в Китай. Может, на каком-то этапе перевозки не помыли вовремя руки и вирус оказался на упаковке.

Но возникает несколько вопросов. А почему рыба сразу не поехала в Китай? Почему на Дальнем Востоке у нас нет переработки, чтобы сразу делать филе и отправлять в Евросоюз? Ведь Китай - это просто рынок переработки. Они получают нашу рыбу, перерабатывают и возвращают нам ее обратно. Такая система возникла не вчера и не из-за пандемии. Сейчас мы пожинаем плоды 20-летнего бездействия.