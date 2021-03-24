Половина россиян заявила об эмоциональном выгорании на работе

Пандемия коронавируса сказалась на эмоциональном состоянии работающих россиян. Опрос показал, что каждый второй респондент выполняет задачи "на автомате", а каждый четвертый уже задумывается о смене профессии.

В исследовании, которое проводили сервис "Доктор рядом" и HeadHunter, участвовали 2,5 тысячи работников из всех федеральных округов. Женщин и мужчин среди них было примерно поровну. Они прошли специальный тест. Уровень стресса оценивался более чем по десяти параметрам. Анализ полученных данных показал, что события 2020 года привели к эмоциональному выгоранию 50 процентов работающих россиян, пишет РБК.