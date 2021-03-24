Порочащие честь граждан сайты смогут заблокировать без суда

Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских (ЕР)

Согласно их инициативе, решение о блокировке будет приниматься по заявлению гражданина в течение 15 дней.

Нынешние законы уже разрешают блокировать недостоверную общественно значимую информацию, а также оскорбления в неприличной форме. Однако авторы считают, что пока не существует механизма оперативной защиты граждан от распространения таких сообщений.

Заявление гражданин сможет подать прокуратуру. К нему нужно будет приобщить документы, подтверждающих недостоверность размещенной информации.

Прокуратура региона изучит изложенные в заявлении сведения на предмет обоснованности. На это дается десять дней со дня подачи заявления. Если информация подтвердится, в течение пяти дней генпрокурор или его заместитель должны будут провести свою проверку.

За положительным вердиктом последует принятие мер по удалению недостоверной информации. Это возлагается на Роскомнадзор.

Принятие законопроекта, уверены авторы, создаст дополнительный механизм защиты прав граждан в информационной среде.