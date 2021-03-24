Портал госуслуг будет оповещать пользователя о назначении гендиректором

Портал госуслуг будет оповещать пользователей при их назначении на должность гендиректора для предупреждения мошеннических действий с регистрацией ИП. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе встречи с депутатами комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Вторая самая главная мера, буквально вчера с налоговой обсуждали, - это автоматическое уведомление нашего пользователя о том, что он стал генеральным директором. То есть он в личный кабинет и на почту получит соответствующее уведомление, и у него будет возможность быстро прореагировать", - цитирует Шадаева ТАСС.

Если пользователь портала не подавал заявку о том, чтобы стать гендиректором новой компании, он сможет сразу заполнить форму для блокировки деятельность этого юрлица, пояснил министр.

Он отметил, что такая форма будет отправляться в Федеральную налоговую службу. Уже есть договоренность с ФНС запустить такой сервис до конца апреля, заметил Шадаев.