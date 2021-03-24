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Рубрика: Спорт

Один удар уже отразил

Поветкин заткнул Уайта за пояс
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 61(8412)
Обладатель пояса временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин осадил британского боксера Диллиана Уайта. Тот начал нагнетать атмосферу перед боем-реваншем, который пройдет 27 марта в Гибралтаре.

Уайт, в августе прошлого года проигравший тяжелым нокаутом, заявил, что по ходу первого поединка команда россиянина намеревалась снять боксера с боя после двух нокдаунов в четвертом раунде. "Не волнуйтесь, на этот раз я вам помогу. Я стопроцентно нокаутирую Поветкина", - цитирует британца BoxingScene.

"Русский витязь" жестко ответил Уайту.

- У него проблемы с русским языком. Такого разговора в нашем углу не было, - подчеркнул Поветкин. - Люди, которые знают меня, понимают, что я сражаюсь до конца. Мы никогда не выкинем белое полотенце на ринг.

Руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский также поддержал Сашу: "Четвертый раунд был тяжелым. Но Поветкин не был потрясен и был готов продолжать бой".

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